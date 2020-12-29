15:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
На Гавайях обнаружили цветок в виде «сырого картофеля фри»
Новый вид растет в труднодоступном месте и известен только в одном экземпляре.
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Ботаники, изучающие растительность на склонах острова Мауи на Гавайях, открыли новый вид растения с крупными массивными листьями.
Внешне он напоминает другое местное растение, известное как хаха, однако, у него есть очень примечательное отличие. Цветки растения, получившего название Cyanea heluensis, оказались похожи на «сырой картофель фри», пишет Daily Mail.
Ученым удалось найти только один экземпляр загадочного цветка. Все это время растение скрывалось в тени деревьев в труднодоступном месте на западе острова. Ботаники срезали его часть, чтобы размножить Cyanea heluensis в лаборатории.
На Гавайях десятки редких растений погибают, съеденные козами или уничтоженные ураганами, объяснили эксперты. Некоторые из них остались только в питомниках.
Анна Лысенко