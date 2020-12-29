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17:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Морской лев из океанариума в Японии поздравил посетителей с Новым годом

Он написал китайский иероглиф, приветствуя год быка.

В японском океанариуме Hakkeijima Sea Paradise в Йокогаме начался праздничный сезон. 29 декабря любимец публики, морской лев Оталия торжественно вывел чернилами на листе бумаги китайский иероглиф, означающий «год быка».

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом мастер каллиграфии поздравил всех посетителей с наступающим новым годом и положил начало праздничной программе океанариума.

Теперь все желающие могут купить сувениры с уникальным иероглифом себе на счастье.

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