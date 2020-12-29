17:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Морской лев из океанариума в Японии поздравил посетителей с Новым годом
Он написал китайский иероглиф, приветствуя год быка.
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Он написал китайский иероглиф, приветствуя год быка.
В японском океанариуме Hakkeijima Sea Paradise в Йокогаме начался праздничный сезон. 29 декабря любимец публики, морской лев Оталия торжественно вывел чернилами на листе бумаги китайский иероглиф, означающий «год быка».
Таким образом мастер каллиграфии поздравил всех посетителей с наступающим новым годом и положил начало праздничной программе океанариума.
Теперь все желающие могут купить сувениры с уникальным иероглифом себе на счастье.
A sea lion wrote down a Chinese character to welcome the "year of the ox" at Hakkeijima Sea Paradise aquarium in Yokohama, Japan. What a calligrapher master! pic.twitter.com/AebSKnwZV4— People's Daily, China (@PDChina) December 28, 2020
1/1(金・祝)からスタートする毎年恒例の新春イベントに向けて、オタリアのレオが書初めを練習中です??— 横浜・八景島シーパラダイス公式 (@_seaparadise_) December 29, 2020
新年の平穏と幸せを願い、豪快な筆さばきを披露します?#八景島 #シーパラ #オタリア #ふれあいラグーン pic.twitter.com/7LbOdGGw2q
Екатерина Гура