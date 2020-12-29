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17:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Датчане два месяца жили в «лунной» капсуле в Гренландии (фото)

Теперь такие дома планируют отправить на Луну.

Два архитектора из Дании прожили два месяца в специальной «космической» капсуле в удаленном уголке Гренландии без мобильной связи и Интернета при температуре минус 16 градусов Цельсия.

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Необычная «экспедиция» Себастьяна Аристотелиса и Карла-Йохана Соренсена была испытанием сооружения под названием Lunark. Его дизайн разработали в одном из датских архитектурных бюро, вдохновившись искусством оригами. Теперь компания планирует продавать такие передвижные дома-бункеры, которые, по словам разработчиков, смогут пригодится людям для освоения Луны, сообщает Daily Mail.

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Капсулы Lunark разработаны так, чтобы легко увеличиваться или уменьшаться в размерах, благодаря чему их можно будет без проблем транспортировать в космос, говорят в компании.

Складной дом весом 1,7 тыс. кг может выдерживать низкие температуры до минус 45 градусов Цельсия и скорость ветра до 89 км в час.

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Анна Лысенко

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