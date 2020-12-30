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13:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пекарь в Германии 20 лет добавлял опилки в печенье

И успешно его продавал.

Административный суд в городе Карлсруэ на юго-западе Германии запретил местному пекарю, имя которого не называют, добавлять в печенье опилки.

Пекарь использовал этот ингредиент как заменитель муки около 20 лет и успешно продавал печенье по всей Германии, честно указывая его состав, сообщает Juris. Печенье покупали любители экзотики и приверженцы своеобразных диет.

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В 2017 году печенье отдали на экспертизу, после чего попытались запретить в суде. Пекарь обжаловал это решение. В 2020 году состоялся еще один судебный процесс.

«Это печенье не должно продаваться в качестве продукта питания, потому что оно небезопасно и, по объективным оценкам, не подходит для употребления в пищу», — говорится в решении судей.

Они добавили, что, несмотря на заявление пекаря о том, что это «традиционный ингредиент», похожий на отруби, опилки не используются даже в кормах для животных.

В прошлом опилки действительно использовались в кулинарии. В частности, в XVIII веке европейские пекари добавляли их в выпечку, чтобы снизить ее себестоимость.

Решение суда пока не вступило в силу, поскольку пекарь еще может подать апеляцию.

Анна Лысенко

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