13:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пекарь в Германии 20 лет добавлял опилки в печенье
И успешно его продавал.
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Административный суд в городе Карлсруэ на
Пекарь использовал этот ингредиент как заменитель муки около 20 лет и успешно продавал печенье по всей Германии, честно указывая его состав, сообщает Juris. Печенье покупали любители экзотики и приверженцы своеобразных диет.
В 2017 году печенье отдали на экспертизу, после чего попытались запретить в суде. Пекарь обжаловал это решение. В 2020 году состоялся еще один судебный процесс.
«Это печенье не должно продаваться в качестве продукта питания, потому что оно небезопасно и, по объективным оценкам, не подходит для употребления в пищу», — говорится в решении судей.
Они добавили, что, несмотря на заявление пекаря о том, что это «традиционный ингредиент», похожий на отруби, опилки не используются даже в кормах для животных.
В прошлом опилки действительно использовались в кулинарии. В частности, в XVIII веке европейские пекари добавляли их в выпечку, чтобы снизить ее себестоимость.
Решение суда пока не вступило в силу, поскольку пекарь еще может подать апеляцию.
Анна Лысенко