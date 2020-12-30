Британка после снегопада обнаружила рядом с домом пингвина

56-летняя Трейси Доннелли из британского города Стокпорт наутро после сильного снегопада выглянула в окно и не поверила своим глазам. Возле своего дома она увидела стоящего посреди сугробов пингвина.
На неожиданного гостя британка смотрела несколько минут и даже успела сделать одно фото. Решив изучить птицу поближе, она вышла на улицу, но гость к тому времени уже пропал.
Трейси опубликовала снимок птицы в соцсетях, и он даже попал в местные СМИ, вот только женщину после этого ждало разочарование. Специалисты определили по фото, что ее необычный гость был вовсе не пингвином, а пресноводной цаплей, «утонувшей» в снегу, который и спрятал ее длинные ноги, пишет Daily Star.