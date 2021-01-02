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10:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Песня Last Christmas заняла первое место в чарте спустя 36 лет

Ранее она была самым продаваемым синглом в Великобритании, который так и не достиг первого места.

Спустя 36 лет после официального выхода хит «Last Christmas» дуэта Wham! Джорджа Майкла и Эндрю Риджли наконец занял первое место в британском чарте, сообщает Official Charts Company.

Песня набрала 9,2 млн прослушиваний за последнюю неделю и поднялась на первое место в четвертую годовщину смерти Джорджа Майкла. Она обогнала трек Tony Christie «Is This The Way To Amarillo», которому понадобилось больше 33 лет, чтобы стать самой популярной песней в стране.

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«Я очень рад, несколько удивлен и глубоко счастлив, что легендарная рождественская классика WHAM! “Last Christmas” наконец-то удостоилась звания № 1. Это достойная дань уважения гению сочинителя песен Джорджа, чем он был бы безмерно горд. Я в полном восторге», — отреагировал на новость Риджли.

Ранее «Last Christmas» был самым продаваемым синглом в Великобритании, который так и не достиг первого места в чарте. С момента выхода он собрал 1,9 миллиона чистых продаж.

Анна Лысенко

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