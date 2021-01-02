10:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Песня Last Christmas заняла первое место в чарте спустя 36 лет
Ранее она была самым продаваемым синглом в Великобритании, который так и не достиг первого места.
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Спустя 36 лет после официального выхода хит «Last Christmas» дуэта Wham! Джорджа Майкла и Эндрю Риджли наконец занял первое место в британском чарте, сообщает Official Charts Company.
Песня набрала 9,2 млн прослушиваний за последнюю неделю и поднялась на первое место в четвертую годовщину смерти Джорджа Майкла. Она обогнала трек Tony Christie «Is This The Way To Amarillo», которому понадобилось больше 33 лет, чтобы стать самой популярной песней в стране.
«Я очень рад, несколько удивлен и глубоко счастлив, что легендарная рождественская классика WHAM! “Last Christmas”
Ранее «Last Christmas» был самым продаваемым синглом в Великобритании, который так и не достиг первого места в чарте. С момента выхода он собрал 1,9 миллиона чистых продаж.
Анна Лысенко