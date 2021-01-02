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14:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые рассказали, как придерживаться новогодних обещаний

Многие из нас дают себе новогодние обещания, например, начать выходить на пробежки, отказаться от сладкого, тратить меньше денег или улучшить знание иностранного языка. Но придерживаться задуманного оказывается не так просто, многие забывают о своих обещаниях спустя месяц или даже раньше. Обозреватели CNN собрали советы современных ученых о том, как все-таки достичь желаемого результата.

Источник: Агентство «Москва»

Придумайте себе поощрение

Американские исследователи провели эксперимент среди 6 тысяч посетителей сети спортзалов. Треть участников получила доступ к бесплатным аудиокнигам на время тренировки, еще треть имела неограниченный доступ к прослушиванию, а последняя группа осталась без аудиокниг. Как показал эксперимент, количество посещавших тренажерный зал минимум раз в неделю, было на 10−14% выше среди тех, кто поощрял свои занятия аудиокнигами.

Создайте стимул

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Профессор Кэти Милкман из пенсильванского университета пишет книгу о том, как достичь желаемой цели. Свои советы она испытывает на себе. Женщина дала родным обещание не разговаривать по телефону во время семейных ужинов. Каждый раз, когда она нарушает обещание, Милкман при родных жертвует 10 долларов в благотворительный фонд.

Напишите пошаговый план

Сперва сформулируйте свое желание, затем очень четко представьте желаемый результат и выгоду, которую от него получите. Потом продумайте, какие препятствия могут возникнуть у вас на пути. И составьте пошаговый план достижения цели.

Не начинайте с хлопотного или неприятного

Британские исследователи провели эксперимент, предложив половине группы пользоваться зубной нитью до чистки зубов, а второй половине — после. Те, кто начинал с привычной зубной щетки, выработали более стойкую привычку пользоваться еще и нитью.

Сформулируйте желание в положительном ключе

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Не используйте слово «не», когда ставите себе цель. Вместо «хочу не есть сладкого» скажите себе «хочу заменить конфеты фруктами». А «хочу не тратить много денег» замените на «хочу накопить денег на роскошный ремонт».

Промахи случаются

Вы пообещали себе заниматься йогой каждый день, но когда не выполнили обещание, бросили всю затею? Исследователи просят помнить, что промахи случаются, и советуют ставить достижимые цели. Например, заниматься три раза в неделю.

Найдите ментора или партнера

Придерживаться плана и достигать целей проще, если у вас есть напарник. Так вы поддерживаете и стимулируете друг друга.

Анна Лысенко

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