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День в истории: 5 январяКапитуляция Порт-Артура, вступление на российский престол Петра III, появление уличных фонарей в Москве и другие события этого дня
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00:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 5 января

Капитуляция Порт-Артура, вступление на российский престол Петра III, появление уличных фонарей в Москве и другие события этого дня.

Источник: NASA

Первые уличные фонари в Москве

В этот день Москва отмечает день уличного фонаря. В ноябре 1730 года сенат Российской империи издал указ об изготовлении стеклянных фонарей для освещения Москвы в зимнее время. И уже 5 января 1731 года (25 декабря 1730 года по старому стилю) в Москве были зажжены первые уличные фонари. Поначалу фонари давали довольно мало света, поскольку в них использовались обыкновенные свечи и масло. Однако затем на смену маслу пришел керосин, затем — в начале XIX века — газ. А в конце XIX века появились электрические лампы. Первые электрические уличные фонари в Москве заработали в 1880 году. Развитие уличной системы освещения пришло в упадок во время Первой мировой войны, революции 1917 года и гражданской войны. Последние газовые фонари в столице были заменены электрическими лишь в 1932 году, а в конце 1930-х годов в Москве была создана независимая высоковольтная сеть наружного освещения и система централизованного телемеханического управления.

Петр III

Петр III

5 января 1762 года император Петр III (Петр Федорович, урожденный Карл Петер Ульрих Гольштейн Готторпский) вступил на российский престол. Петр III стал первым представителем Гольштейн-Готторпской (Ольденбургской) ветви Романовых на русском престоле, правившей до 1917 года. Начало его правления ознаменовалось многочисленными милостями дворянству. В армии же он последовательно вводил прусские порядки, что не прибавляло ему популярности в гвардии, офицеры которой позднее сыграли активную роль в заговоре против императора. 17 (6 по ст. ст.) июля 1762 года Петр III (скончался в Ропше при невыясненных обстоятельствах. Официальной версией была кончина от болезни, однако многие современники и исследователи настаивают на насильственных причинах его смерти.

Портрет Джеймса Уатта кисти Карла Фредерика фон Бреды

Джеймс Уатт получил патент на свою паровую машину

Патент на свое изобретение — «создание парового двигателя, в котором температура двигателя всегда будет равна температуре пара, несмотря на то, что пар будет охлаждаться до температуры ниже ста градусов» — шотландский изобретатель Джеймс Уатт получил 5 января 1769 года. По факту он не изобретал паровую машину, а лишь модернизировал то, что придумали до него. Но внедрённых им технических нюансов хватило для того, чтобы устройство стало эффективным для использования энергии пара в промышленности. Это дало толчок индустриальной революции и навсегда вписало имя Джеймса Уатта в историю. В 1882 году Британская ассоциация инженеров решила, впервые в истории техники, присвоить имя собственное единице измерения и, таким образом, увековечить Джеймса Уатта. С тех пор мощность в Международной системе единиц измеряется в ваттах.

Затопленные русские корабли в гавани Порт-Артура. На переднем плане «Полтава» и «Ретвизан», далее «Победа» и «Паллада».

Капитуляция Порт-Артура

5 января 1905 года была заключена капитуляция, в результате которой Русская императорская армия сдала крепость Порт-Артур японским войскам. Решение о капитуляции, несмотря на протесты Военного совета, приняли начальник Квантунского укрепрайона Анатолий Стессель и начальник сухопутной обороны Александр Фок. Героическая оборона Порт-Артура продолжалась 329 дней, в том числе 155 дней шла непосредственная борьба за крепость на сухопутном фронте. Она сковала крупные силы японских войск (до 200 тысяч человек), сорвав план быстрого разгрома Маньчжурской армии. В борьбе за Порт-Артур японцы потеряли свыше 110 тысяч человек и 15 боевых кораблей, еще 16 кораблей получили тяжелые повреждения и надолго вышли из строя. Потери гарнизона Порт-Артура убитыми и ранеными составили около 27 тысяч человек.

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По информации «РИА Новости», Мосленты, m24.ru, «Газеты. Ру», «Российской газеты», АиФ.ru

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