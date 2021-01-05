00:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 5 января
Капитуляция
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В этот день Москва отмечает день уличного фонаря. В ноябре 1730 года сенат Российской империи издал указ об изготовлении стеклянных фонарей для освещения Москвы в зимнее время. И уже 5 января 1731 года (25 декабря 1730 года по старому стилю) в Москве были зажжены первые уличные фонари. Поначалу фонари давали довольно мало света, поскольку в них использовались обыкновенные свечи и масло. Однако затем на смену маслу пришел керосин, затем — в начале XIX века — газ. А в конце XIX века появились электрические лампы. Первые электрические уличные фонари в Москве заработали в 1880 году. Развитие уличной системы освещения пришло в упадок во время Первой мировой войны, революции 1917 года и гражданской войны. Последние газовые фонари в столице были заменены электрическими лишь в 1932 году, а в конце 1930-х годов в Москве была создана независимая высоковольтная сеть наружного освещения и система централизованного телемеханического управления.
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Патент на свое изобретение — «создание парового двигателя, в котором температура двигателя всегда будет равна температуре пара, несмотря на то, что пар будет охлаждаться до температуры ниже ста градусов» — шотландский изобретатель Джеймс Уатт получил 5 января 1769 года. По факту он не изобретал паровую машину, а лишь модернизировал то, что придумали до него. Но внедрённых им технических нюансов хватило для того, чтобы устройство стало эффективным для использования энергии пара в промышленности. Это дало толчок индустриальной революции и навсегда вписало имя Джеймса Уатта в историю. В 1882 году Британская ассоциация инженеров решила, впервые в истории техники, присвоить имя собственное единице измерения и, таким образом, увековечить Джеймса Уатта. С тех пор мощность в Международной системе единиц измеряется в ваттах.
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По информации «РИА Новости», Мосленты, m24.ru, «Газеты. Ру», «Российской газеты», АиФ.ru