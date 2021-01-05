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15:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Болгарию вакцину от коронавируса привезли в грузовиках для хот-догов

Соцсети отреагировали мемами.

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Один из самых важных этапов вакцинации от коронавируса — это фактические поставки вакцины людям, что не так-то просто, ведь для ее хранения требуются специальные условия.

Болгария справилась с этой задачей по-своему, приспособив к перевозке вакцин грузовики для хот-догов, сообщает New York Post. Эти автомобили оснащены холодильными камерами, где можно поддерживать температуру ниже минус 70 градусов Цельсия, необходимую для вакцин Pfizer-BioNTech.

В страну уже привезли первую партию вакцин таким способом. Но в дальнейшем власти рассчитывают, что производитель сам предоставит специальные автомобили для перевозки.

Тем временем фотографии грузовиков с хот-догами, из которых выгружают вакцины, стали вирусными в соцсетях и породили волну мемов.

"Микробиологи Pfizer и BioNTech готовят первую партию вакцин для Болгарии. Поставки по территории страны будут осуществляться с помощью компании-партнера, чтобы обеспечить качество и оперативность".

Анна Лысенко

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