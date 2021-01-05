В Болгарию вакцину от коронавируса привезли в грузовиках для хот-догов

Один из самых важных этапов вакцинации от коронавируса — это фактические поставки вакцины людям, что не так-то просто, ведь для ее хранения требуются специальные условия.
Болгария справилась с этой задачей по-своему, приспособив к перевозке вакцин грузовики для хот-догов, сообщает New York Post. Эти автомобили оснащены холодильными камерами, где можно поддерживать температуру ниже минус 70 градусов Цельсия, необходимую для вакцин Pfizer-BioNTech.
В страну уже привезли первую партию вакцин таким способом. Но в дальнейшем власти рассчитывают, что производитель сам предоставит специальные автомобили для перевозки.
Тем временем фотографии грузовиков с хот-догами, из которых выгружают вакцины, стали вирусными в соцсетях и породили волну мемов.