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12:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Сутки в 2021 году станут немного короче

Земля начала вращаться быстрее.

В 2021 году Земля вращается быстрее, чем когда-либо за последние 50 лет.

Об этом изданию The Telegraph сообщил Питер Уибберли, старший научный сотрудник Национальной физической лаборатории Великобритании.

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Длительность каждого дня на Земле фиксируется на уровне миллисекунд с момента изобретения атомных часов — они очень точно измеряют 24 часа. Но именно благодаря этой точности оказалось, что земное время не всегда отвечает солнечному, поскольку вращение Земли замедляется. Проще говоря, день на Земле длится на доли секунды дольше, чем показывают часы.

Чтобы согласовать всемирное координированное время со средним солнечным временем UT1, к длительности земного года «вручную» добавляют 1 секунду примерно раз в несколько лет. Так, начиная с 1970-х годов, к «земному» времени добавили уже 27 секунд.

Но астрономические наблюдения показали, что вращение Земли немного ускорилось, начиная с июля 2020 года. Сутки теперь длятся примерно на 0,5 миллисекунды меньше, чем обычно.

Сейчас физики со всего мира обсуждают, не следует ли впервые в истории ввести так называемую отрицательную дополнительную секунду, потому как средние солнечные сутки окажутся короче календарных.

Анна Лысенко

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