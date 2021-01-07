12:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Найдены самые маленькие в мире жирафы
Это не новый вид, а скелетная аномалия.
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Экологи обнаружили в Африке двух жирафов необычайно маленького размера.
Один из них — нубийский жираф по кличке Гимил, который живет в Угандийском национальном парке
Второй жираф по кличке Найджел обитает на частной ферме в центральной Намибии. Он еще меньше Гимила и примерно в два раза меньше обычных жирафов, рост которых составляет 5,5−6,1 м.
Исследователи наблюдали за необычными жирафами несколько лет и пришли к выводу, что оба страдают карликовостью. Скелетная дисплазия приводит к аномалиям развития костей, маленькому росту и неправильным пропорциям тела.
Карликовость известна среди людей и содержащихся в неволе животных
Анна Лысенко