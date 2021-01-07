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12:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найдены самые маленькие в мире жирафы

Это не новый вид, а скелетная аномалия.

Экологи обнаружили в Африке двух жирафов необычайно маленького размера.

Один из них — нубийский жираф по кличке Гимил, который живет в Угандийском национальном парке Мурчисон-Фоллс. У него непропорционально маленькие конечности.

Второй жираф по кличке Найджел обитает на частной ферме в центральной Намибии. Он еще меньше Гимила и примерно в два раза меньше обычных жирафов, рост которых составляет 5,5−6,1 м.

Исследователи наблюдали за необычными жирафами несколько лет и пришли к выводу, что оба страдают карликовостью. Скелетная дисплазия приводит к аномалиям развития костей, маленькому росту и неправильным пропорциям тела.

Карликовость известна среди людей и содержащихся в неволе животных из-за инбридинга, но редко наблюдается среди диких животных. Это первые случаи, задокументированные у жирафов.

Анна Лысенко

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