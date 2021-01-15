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День в истории: 15 январяПервая фотография снежинки, появление Википедии и другие события, которыми запомнился этот день в истории
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00:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 15 января

Первая фотография снежинки, появление Википедии и другие события, которыми запомнился этот день в истории.

Открытие Британского музея

15 января 1759 года Британский музей в Лондоне впервые открыл свои двери для посетителей. Он стал первым музеем нового типа: не принадлежал ни церкви, ни короне и пытался отразить в коллекциях все многообразие человеческой культуры. Вход в музей был бесплатным. Первые посетители могли увидеть коллекции трех известных и уважаемых на то время британцев — врача и ученого-натуралиста Хэнса Слоуна, графа Роберта Харли и антиквара Роберта Коттона.

В настоящее время Британский музей является главным историко-археологическим музеем в стране и вторым по посещаемости во всем мире — он уступает только Лувру. Площадь музейного комплекса охватывает примерно шесть гектаров, а в постоянной коллекции насчитывается более 13 миллионов экспонатов.

Первая фотография снежинки

В 1885 году в этот день американец Уилсон Бентли сделал первую фотографию снежинки. Для этого 20-летний фермер, у которого была большая любовь к снежинкам с самого детства, прикрепил к микроскопу большую складную фотокамеру.

«Под микроскопом я обнаружил, что снежинки — это чудесное воплощение красоты. Каждый кристалл был образцом великолепного узора, и ни один узор не повторялся дважды. Когда снежинка таяла, узор пропадал навсегда. Так, как будто навсегда уходила красота, не оставив после себя никакого следа», — так Уилсон Бентли описывал свои впечатления. Он фотографировал снежинки в течение 46 лет и собрал уникальную коллекцию из нескольких тысяч снимков.

Затопление Бостона патокой

15 января 1919 года произошла одна из самых необычных техногенных катастроф в истории человечества. На алкогольном заводе компании Purity Distilling Company в Бостоне взорвался металлический резервуар с патокой. Его содержимое на большой скорости пронеслось по улицам города, затапливая его. Люди и лошади гибли в патоке от удушья, не в силах выбраться из вязкого и липкого вещества. В сладком потоке погиб 21 человек, еще 150 получили ранения. Городские улицы очищали от патоки в течение нескольких недель.

Появление Википедии

Ровно 20 лет назад в Сети появился проект, известный сегодня как on-line энциклопедия Wikipedia. За год до этого, 9 марта 2000 года, в интернете появилась Nupedia — проект интернет-энциклопедии на английском языке, статьи в которой писались экспертами. Однако перед публикацией статьи в ней проходили тщательное рецензирование, и этот процесс занимал достаточно много времени.

Изначально Wikipedia была только дополнением к Nupedia, но вскоре она обрела большую популярность и стала крупным международным проектом. В отличие от Нупедии, она отвечала принципам «вики» («быстро»). Главное преимущество проекта было в том, что каждый мог написать статью и добавить ее в энциклопедию.

День рождения Грибоедова

В этот день в 1795 году на свет появился русский поэт, драматург, пианист и дипломат Александр Сергеевич Грибоедов. Он родился в состоятельной дворянской семье и получил блестящее образование. Один из самых образованных людей своего времени, Грибоедов владел французским, английским, немецким, итальянским, греческим, латинским языками, позднее освоил арабский, персидский, турецкий языки.

Более всего Александр Грибоедов известен как писатель блестяще рифмованной пьесы «Горе от ума», которую не раз ставили в театрах и экранизировали. Эта книга послужила источником целого ряда крылатых фраз.

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