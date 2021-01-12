Оптическая иллюзия: мужчина «потерял» свою голову в бассейне (видео)

В середине января пользователь TikTok с ником themicahwallace опубликовал на ресурсе забавное видео, которое сняла его жена, когда он отдыхал в бассейне с прозрачными стенками.
Из-за искажения воды и определенного ракурса получился необычный оптический эффект — тело мужчины и его голова оказались на расстоянии друг от друга и отлично существовали по отдельности.
Но стоило оператору поменять ракурс, как голова «воссоединилась» с телом и все встало на свои места.
Забавный ролик быстро разошелся в Сети и стал вирусным.