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14:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Оптическая иллюзия: мужчина «потерял» свою голову в бассейне (видео)

Ролик стал вирусным в соцсетях

В середине января пользователь TikTok с ником themicahwallace опубликовал на ресурсе забавное видео, которое сняла его жена, когда он отдыхал в бассейне с прозрачными стенками.

Из-за искажения воды и определенного ракурса получился необычный оптический эффект — тело мужчины и его голова оказались на расстоянии друг от друга и отлично существовали по отдельности.

@themicahwallace

I think my brain lagged #fyp #foryoupage #viral #honeymoon #pool

♬ original sound - Micah Wallace

Но стоило оператору поменять ракурс, как голова «воссоединилась» с телом и все встало на свои места.

Забавный ролик быстро разошелся в Сети и стал вирусным.

Екатерина Гура

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