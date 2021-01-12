18:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые обнаружили в Китае более 240 следов динозавров (фото)
Это самая большая подобная находка на территории Китая.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Группа китайских палеонтологов из Пекинского университета геонаук и музея естественной истории уезда Шанхан сделали неожиданное открытие во время раскопок в провинции Фуцзянь.
На площади около 1600 квадратных метров ученые обнаружили более 240 окаменелых следов динозавров, обитавших на планете примерно 80 миллионов лет назад.
Сообщается, что следы в уезде Шанхан оставили по меньшей мере восемь разных видов динозавров, однако, более подробную информацию ученые смогут получить после детальных исследований.
Специалисты также уточнили, что находка является самым крупным и разнообразным подобным участком, обнаруженным в Китае, пишет China Science.
Екатерина Гура