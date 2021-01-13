12:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Японии приготовили «морозную» яичницу (видео)
Местный ответ российскому
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В Хоккайдо, самой северной префектуре Японии, температура в середине января опустилась до минус 27,3 градуса по Цельсию. Журналисты местного издания Abema News решили выяснить, достаточно ли холодно на улице, чтобы приготовить «морозную» яичницу.
Репортер поставил сковородку на снег и разбил в нее яйцо. «Морозная» глазунья стала образовываться просто на глазах. Желток и белок стали такого же цвета, как и при жарке. Но на поверхности яичницы появились кристаллы льда, а еще она «намертво» примерзла к сковородке.
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Анна Лысенко