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13:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Индии появилась собака, которая «благословляет» прихожан (видео)

Слава о ней разлетелась по всему миру

Житель индийского города Мумбаи Арун Лимадия опубликовал несколько забавных роликов, снятых возле местного храма Сиддхивинаяк.

Star of the Year 2021 ??

Опубликовано Arun Limadia Понедельник, 11 января 2021 г.

На видео можно увидеть собаку, сидящую возле главного входа. Она подает лапу выходящим из храма прихожанам, а некоторых даже «благословляет», касаясь их головы.

Blessed ??

Опубликовано Arun Limadia Суббота, 9 января 2021 г.

Ролики с собакой быстро стали вирусными в соцсетях, а четырехлапая героиня видео стала звездой не только храма, но и интернета.

Опубликовано Arun Limadia Суббота, 9 января 2021 г.

По словам местных жителей, эта собака бездомная, но некоторое время назад о ней начали заботиться служители храма, а потому она стала регулярно туда приходить и практически там поселилась. Сидеть на ступеньках и общаться с прихожанами — ее любимое занятие, ведь люди еще и частенько угощают ее чем-нибудь вкусным и чешут за ушком.

Екатерина Гура

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