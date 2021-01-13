Star of the Year 2021 ??Опубликовано Arun Limadia Понедельник, 11 января 2021 г.
13:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Индии появилась собака, которая «благословляет» прихожан (видео)
Слава о ней разлетелась по всему миру
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Житель индийского города Мумбаи Арун Лимадия опубликовал несколько забавных роликов, снятых возле местного храма Сиддхивинаяк.
На видео можно увидеть собаку, сидящую возле главного входа. Она подает лапу выходящим из храма прихожанам, а некоторых даже «благословляет», касаясь их головы.
Ролики с собакой быстро стали вирусными в соцсетях, а четырехлапая героиня видео стала звездой не только храма, но и интернета.
По словам местных жителей, эта собака бездомная, но некоторое время назад о ней начали заботиться служители храма, а потому она стала регулярно туда приходить и практически там поселилась. Сидеть на ступеньках и общаться с прихожанами — ее любимое занятие, ведь люди еще и частенько угощают ее
Екатерина Гура