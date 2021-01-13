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18:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

В лондонском Тауэре сообщили о пропаже «королевы» воронов

И для многих это очень плохой знак

Сотрудники крепости-музея Тауэр в Лондоне выпустили официальное заявление, которое расстроило многих людей. В нем говорится, что «королева» тауэрских воронов по кличке Мерлина пропала и, возможно, погибла.

Сообщается, что птица не появлялась в крепости уже больше двух недель, хотя раньше ежедневно прилетала навестить смотрителя и сотрудников Тауэра, к которым была очень привязана.

We have some really unhappy news to share. Our much-loved raven Merlina has not been seen at the Tower for several...

Опубликовано Tower of London Среда, 13 января 2021 г.

«Мерлина была неоспоримым лидером популяции, королевой тауэрских воронов. Ее будет очень не хватать воронам, смотрителю воронов и всем нам, сотрудникам Тауэра», — говорится в заявлении.

Новость о пропаже птицы сильно расстроила британцев. Согласно древней легенде, если в крепости останется меньше шести птиц, то падет все королевство. После исчезновения Мерлины в Тауэре осталось как раз шесть птиц.

Отметим, что свое беспокойство из-за сокращения популяции воронов сотрудники крепости выражали еще весной, во время первой волны коронавируса в Европе. Тогда из-за локдауна и резкого сокращения количества туристов в Тауэре птицы стали покидать привычное место в поисках пропитания и компании.

Екатерина Гура

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