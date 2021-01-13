В лондонском Тауэре сообщили о пропаже «королевы» воронов

Сотрудники крепости-музея Тауэр в Лондоне выпустили официальное заявление, которое расстроило многих людей. В нем говорится, что «королева» тауэрских воронов по кличке Мерлина пропала и, возможно, погибла.
Сообщается, что птица не появлялась в крепости уже больше двух недель, хотя раньше ежедневно прилетала навестить смотрителя и сотрудников Тауэра, к которым была очень привязана.
«Мерлина была неоспоримым лидером популяции, королевой тауэрских воронов. Ее будет очень не хватать воронам, смотрителю воронов и всем нам, сотрудникам Тауэра», — говорится в заявлении.
Новость о пропаже птицы сильно расстроила британцев. Согласно древней легенде, если в крепости останется меньше шести птиц, то падет все королевство. После исчезновения Мерлины в Тауэре осталось как раз шесть птиц.
Отметим, что свое беспокойство из-за сокращения популяции воронов сотрудники крепости выражали еще весной, во время первой волны коронавируса в Европе. Тогда из-за локдауна и резкого сокращения количества туристов в Тауэре птицы стали покидать привычное место в поисках пропитания и компании.