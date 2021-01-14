15:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Редкий дальневосточный леопард попал в объектив фотоловушки
Видео было снято в Приморском крае
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Видео было снято в Приморском крае
Сотрудники Национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае опубликовали в соцсетях видео самой редкой крупной кошки в мире — дальневосточного леопарда. На кадрах, снятых с помощью фотоловушки, можно увидеть хищника, гуляющего по снегу.
В описании к ролику сотрудники нацпарка рассказали, что видео было сделано в рамках съемок документального фильма кинематографистами из Республики Корея.
Екатерина Гура