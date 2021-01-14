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18:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Составлен рейтинг лучших небольших городов мира

Первое место досталось португальскому Порту

Источник: CCO/amurca
Новость
COVID-19 изменил рейтинг самых дорогих городов мира. Европа выходит в лидеры

Издание Monocle опубликовало список лучших небольших городов для жизни. При составлении рейтинга города с населением менее 250 тысяч человек оценивались по пяти основным критериям: транспортная доступность для иностранных туристов, качество управления (взаимодействие местных чиновников с горожанами), уровень гостеприимства, забота об экологии и возможности для бизнеса.

В 2021 году рейтинг возглавил португальский город Порту, который в прошлом году занимал лишь девятое место. На втором месте оказался бельгийский город Левен, а бронза досталась городу Итошима в Японии.

В первую десятку также вошли Люцерн (Швейцария), Виктория (Канада), Лозанна (Швейцария), Базель (Швейцария), Больцано (Италия), Ольборг (Дания) и Берген (Норвегия).

В топ-25 также попали города Австралии, Новой Зеландии, Канады, США, Сейшельских островов, Японии и Тайваня.

Екатерина Гура

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