18:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Составлен рейтинг лучших небольших городов мира
Первое место досталось португальскому Порту
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Издание Monocle опубликовало список лучших небольших городов для жизни. При составлении рейтинга города с населением менее 250 тысяч человек оценивались по пяти основным критериям: транспортная доступность для иностранных туристов, качество управления (взаимодействие местных чиновников с горожанами), уровень гостеприимства, забота об экологии и возможности для бизнеса.
В 2021 году рейтинг возглавил португальский город Порту, который в прошлом году занимал лишь девятое место. На втором месте оказался бельгийский город Левен, а бронза досталась городу Итошима в Японии.
В первую десятку также вошли Люцерн (Швейцария), Виктория (Канада), Лозанна (Швейцария), Базель (Швейцария), Больцано (Италия), Ольборг (Дания) и Берген (Норвегия).
В топ-25 также попали города Австралии, Новой Зеландии, Канады, США, Сейшельских островов, Японии и Тайваня.
Екатерина Гура