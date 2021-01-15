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16:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Странный объект в небе над Австралией вызвал споры в Сети

Он может оказаться и космическим мусором, и банальным следом от самолета.

Вечером 14 января австралийка Зои-Энн Брэдли заметила в небе над городом Голд-Кост необычный объект. Она успела снять небольшое видео и поделилась им в соцсетях.

Ранее в Сети не раз делились снимками метеоров или падающих частей ракет, но странный летящий объект не был похож ни на что из этого.

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Самые скептичные пользователи Сети предположили, что это всего лишь конденсационный след от самолета, который выглядит так причудливо из-за определенных условий в атмосфере и направления солнечных лучей. Но Брэдли и других пользователей это не убедило.

«Самолеты не летают вниз», — сказала женщина в комментарии 7NEWS. «Это выглядело немного по-другому. Я не думаю, что это был самолет», — добавила она.

По словам австралийки, объект был «впечатляющим и довольно ярким. По форме он напоминал шар, с обеих сторон которого исходили языки пламени».

Официальных заявлений о падении метеорита или космических обломках в Австралии пока не было.

Анна Лысенко

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