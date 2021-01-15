16:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Странный объект в небе над Австралией вызвал споры в Сети
Он может оказаться и космическим мусором, и банальным следом от самолета.
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Вечером 14 января австралийка
Ранее в Сети не раз делились снимками метеоров или падающих частей ракет, но странный летящий объект не был похож ни на что из этого.
Самые скептичные пользователи Сети предположили, что это всего лишь конденсационный след от самолета, который выглядит так причудливо
«Самолеты не летают вниз», — сказала женщина в комментарии 7NEWS. «Это выглядело немного
По словам австралийки, объект был «впечатляющим и довольно ярким. По форме он напоминал шар, с обеих сторон которого исходили языки пламени».
Официальных заявлений о падении метеорита или космических обломках в Австралии пока не было.
Анна Лысенко