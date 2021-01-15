16:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Отдаленный ирландский остров ищет смотрителей
Кандидатам предлагают семь месяцев жить на острове без электричества и водопровода.
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В Ирландии предлагают заманчивую работу для тех, кто устал от жизни в большом городе. Остров
Претендентам на работу (это может быть супружеская пара и пара друзей) предлагают поселиться на почти необитаемом острове на семь месяцев. В основные задачи смотрителей входит обслуживание туристов в летний сезон (уборка номеров в четырех коттеджах, работа в кофейне, организация завтраков, обедов и ужинов, а также всяческая помощь и сопровождение гостей). Кроме того, смотрители обязаны следить за чистотой острова, соблюдением правил поведения (остров является Национальным парком, где обитают множество видов животных и птиц) и мелким ремонтом зданий в отсутствие туристов. Работа является сезонной — с апреля по октябрь.
Владелец хостелов и кофейни Билли О'Коннор рассказал, что несмотря на туристические группы, которые приезжают сюда в летние месяцы, на острове довольно одиноко. Там иногда живут лишь несколько человек (смотрители от Национального парка или ученые), нет электричества и водопровода. Зато ежедневно на остров приплывает лодка со свежими продуктами и необходимыми вещами — самостоятельно покидать остров до истечения контракта смотрители не могут.
Остров
По словам О'Коннора, в прошлом году он получил более пяти тысяч заявок на должность от людей со всего мира, и на то, чтобы отобрать претендентов, у него ушло несколько месяцев. В этом году он решил за каждое резюме брать по 5 евро, которые будут переведены в фонд охраны дикой природы острова.
Екатерина Гура