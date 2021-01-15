В соцсетях появился забавный флешмоб с танцующими «гномами»

В конце декабря 2020 года в социальной сети TikTok появилось необычное видео, на котором странный гном или «человек-гриб» танцует под песню Mambа No. 5 от Lou Bega.
С первого взгляда сложно понять, что это за танцующее существо и что вообще происходит на видео.
Но, присмотревшись повнимательнее, можно увидеть, что это обычный человек с курткой или кофтой на бедрах, закрытой верхней частью туловища (изображающего головной убор) и голым животом, на котором нарисованы глаза.
В январе видео стало вирусным и превратилось в безумный флешмоб.