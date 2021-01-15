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17:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

В соцсетях появился забавный флешмоб с танцующими «гномами»

С первого взгляда сложно понять, что происходит на видео.

В конце декабря 2020 года в социальной сети TikTok появилось необычное видео, на котором странный гном или «человек-гриб» танцует под песню Mambа No. 5 от Lou Bega.

@royaleereyes

#fyp #girlsnight #forlaughs @marypatton6

♬ Mambo No. 5 (a Little Bit of...) - Lou Bega
@lexysavoia

#mambonumber5 #challenge #Wee

♬ Mambo No. 5 (a Little Bit of...) - Lou Bega
@jzh_emh

@karendeweerdt we attempted your dance #fyp #mambonumber5 #suffocating #hilarious #fun #foryoupage @elliehayes45

♬ Mambo No. 5 (a Little Bit of...) - Lou Bega

С первого взгляда сложно понять, что это за танцующее существо и что вообще происходит на видео.

Но, присмотревшись повнимательнее, можно увидеть, что это обычный человек с курткой или кофтой на бедрах, закрытой верхней частью туловища (изображающего головной убор) и голым животом, на котором нарисованы глаза.

В январе видео стало вирусным и превратилось в безумный флешмоб.

@arayfer_hernandez

Los extrañamos mucho, estamos en finales pero ya casi acabamos :) Ib: @jzh_emh

♬ Mambo No. 5 (a Little Bit of...) - Lou Bega
@_paulamrtnz

Y listo?? #viral #paratii #friends

♬ Mambo No. 5 (a Little Bit of...) - Lou Bega
@hombicz

guess someone didn’t know the dance... ? #fyp #dancechallenge

♬ Mambo No. 5 (a Little Bit of...) - Lou Bega
@call.us.classy

#funny #fy #fyp #fun

♬ Mambo No. 5 (a Little Bit of...) - Lou Bega

Екатерина Гура

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