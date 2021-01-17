00:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 17 января
Разделение Римской империи, авиакатастрофа над Паломаресом, мощное землетрясение в Японии и другие события в истории, произошедшие в этот день.
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С 1309 года центром Римской католической церкви был Латеранский дворец в Авиньоне (Франция). Поскольку французские короли имели большое влияние на предстоятелей церкви, этот период в истории получил название «авиньонское пленение пап».
17 января 1377 года в сопровождении 13 кардиналов он переселился в Ватикан.
Сегодня Ватикан представляет собой крохотное государство в государстве. Его площадь составляет лишь 44 гектара. Он расположен в Риме на холме
Эпоха Римской империи, которая является одним из важнейших периодов истории Древнего Рима, началась с 27 года до нашей эры. Это был период наибольшего расширения границ и достижения наивысшего процветания в разных сферах жизни. Однако в 375 году в Европу вторглись гунны, и началось Великое переселение народов. Римская империя не могла больше существовать в целостности в сложившихся условиях, и 17 января 395 года она раскололась на Западную Римскую и Восточную Римскую империи. Последняя вскоре превратилась в самостоятельное государство — Византию. А падение Западной Римской империи, которое произошло 4 сентября 476 года, считается концом Римской империи в целом.
Британский мореплаватель и путешественник Джеймс Кук был первым, кто сумел пересечь Южный полярный круг. Это произошло 17 января 1773 года. Во время своего второго путешествия (1772—1775 годы) Кук отправился на поиски «Южной земли». Он проплыл через Южный полярный круг, но
После многочисленных попыток пробиться сквозь льды Кук решил, что обширной Южной земли не существует. Однако благодаря его путешествию были открыты множество неизвестных ранее островов на юге Тихого океана.
17 января 1966 года в небе над Средиземным морем на территории испанской провинции Альмерия произошла одна из самых серьезных ядерных катастроф мира, по версии британского журнала Time. Американский бомбардировщик B-52G с термоядерным оружием на борту столкнулся с испанским
В результате катастрофы погибли 7 человек и были потеряны четыре термоядерные бомбы. Три бомбы упали на суше недалеко от города Паломарес и были найдены сразу (две из них разрушились и вызвали радиационное заражение местности). А вот четвертую бомбу нашли лишь через два месяца в море. Катастрофа привела к серьезному дипломатическому кризису и к прекращению полетов американских бомбардировщиков с ядерным оружием над Европой и Средиземноморьем.
Рано утром 17 января 1995 года в японском городе Кобе, расположенном на острове Хонсю, произошло одно из самых мощных и разрушительных землетрясений в истории страны. Его магнитуда составила 6,9 баллов, а очаг располагался под островом Авадзи на глубине 15−20 километров.
Подземные толчки продолжались в течение нескольких дней. Примерный ущерб составил около 10 триллионов иен или 102,5 миллиардов долларов США. С 1995 года каждый год в городе проходит фестиваль света в память о жертвах землетрясения.