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00:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 17 января

Разделение Римской империи, авиакатастрофа над Паломаресом, мощное землетрясение в Японии и другие события в истории, произошедшие в этот день.

Ватикан стал резиденцией Папы Римского

С 1309 года центром Римской католической церкви был Латеранский дворец в Авиньоне (Франция). Поскольку французские короли имели большое влияние на предстоятелей церкви, этот период в истории получил название «авиньонское пленение пап».

Источник: AP 2020
Но положить конец такому зависимому положению решил папа римский Григорий XI.

17 января 1377 года в сопровождении 13 кардиналов он переселился в Ватикан.

Сегодня Ватикан представляет собой крохотное государство в государстве. Его площадь составляет лишь 44 гектара. Он расположен в Риме на холме Манте-Ватикано, имеет свой флаг, гимн и правительство, Академию наук, а также собственную газету и радиостанцию. Уже долгие столетия Ватикан является центром католической церкви в мире и резиденцией папы римского.

Римская империя разделилась на Восточную и Западную

Эпоха Римской империи, которая является одним из важнейших периодов истории Древнего Рима, началась с 27 года до нашей эры. Это был период наибольшего расширения границ и достижения наивысшего процветания в разных сферах жизни. Однако в 375 году в Европу вторглись гунны, и началось Великое переселение народов. Римская империя не могла больше существовать в целостности в сложившихся условиях, и 17 января 395 года она раскололась на Западную Римскую и Восточную Римскую империи. Последняя вскоре превратилась в самостоятельное государство — Византию. А падение Западной Римской империи, которое произошло 4 сентября 476 года, считается концом Римской империи в целом.

Джеймс Кук пересек Южный полярный круг

Британский мореплаватель и путешественник Джеймс Кук был первым, кто сумел пересечь Южный полярный круг. Это произошло 17 января 1773 года. Во время своего второго путешествия (1772—1775 годы) Кук отправился на поиски «Южной земли». Он проплыл через Южный полярный круг, но из-за льдов ему пришлось вернуться.

После многочисленных попыток пробиться сквозь льды Кук решил, что обширной Южной земли не существует. Однако благодаря его путешествию были открыты множество неизвестных ранее островов на юге Тихого океана.

Авиакатастрофа над Паломаресом

17 января 1966 года в небе над Средиземным морем на территории испанской провинции Альмерия произошла одна из самых серьезных ядерных катастроф мира, по версии британского журнала Time. Американский бомбардировщик B-52G с термоядерным оружием на борту столкнулся с испанским самолетом-заправщиком KC-135 во время дозаправки в воздухе.

В результате катастрофы погибли 7 человек и были потеряны четыре термоядерные бомбы. Три бомбы упали на суше недалеко от города Паломарес и были найдены сразу (две из них разрушились и вызвали радиационное заражение местности). А вот четвертую бомбу нашли лишь через два месяца в море. Катастрофа привела к серьезному дипломатическому кризису и к прекращению полетов американских бомбардировщиков с ядерным оружием над Европой и Средиземноморьем.

Мощное землетрясение в Японии

Рано утром 17 января 1995 года в японском городе Кобе, расположенном на острове Хонсю, произошло одно из самых мощных и разрушительных землетрясений в истории страны. Его магнитуда составила 6,9 баллов, а очаг располагался под островом Авадзи на глубине 15−20 километров.

Источник: AP 2020
В результате землетрясения погибли почти шесть с половиной тысяч человек, было разрушено 200 тысяч зданий, 1 километр скоростного шоссе Хансин, уничтожено 120 из 150 причалов в порту Кобе и частично прекращено электроснабжение города.

Подземные толчки продолжались в течение нескольких дней. Примерный ущерб составил около 10 триллионов иен или 102,5 миллиардов долларов США. С 1995 года каждый год в городе проходит фестиваль света в память о жертвах землетрясения.

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