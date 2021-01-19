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11:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 19 января

Крещение Господне, сенсационное выступление The Beatles, образование Ульяновской области и другие события этого дня в истории.

Источник: РИА "Новости"

Крещение Господне

19 января по новому стилю верующие отмечают Крещение Господне. Праздник тесно связан с крещением Иисуса Христа, которое совершил в реке Иордан пророк Иоанн Предтеча, он же — Иоанн Креститель.

Второе название праздника — Богоявление. Это название напоминает о чуде, которое произошло во время крещения Христа: в облике голубя с небес сошел Святой Дух, и глас с неба назвал Иисуса сыном.

На Крещение по всей России проходят богослужения и крещенские купания в прорубях (иорданях). А главная традиция праздника — освящение воды, которое происходит в храмах и на водоемах. Воду освящают дважды: накануне и непосредственно в день Богоявления. Крещенская вода называется «агиасма» и считается святыней, исцеляющей душу и тело.

Эйзенхауэр провел первую в мире телевизионную пресс-конференцию

19 января 1955 года президент США Дуайт Эйзенхауэр провел в Белом доме первую в мире телевизионную пресс-конференцию.

Именно в этот день он впервые разрешил показать по телевидению и в новостных киножурналах отснятую пресс-конференцию, передав запись пленки.

Пресс-конференция изначально длилась 33 минуты, но в результате телевизионщики сократили ее до 28 минут. Кстати, именно отсюда пошло выражение: «Все равно потом вырежут…».

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Сенсационное выступление The Beatles на сцене театра «Палладиум»

19 января 1963 года состоялось сенсационное выступление The Beatles на сцене лондонского эстрадного театра «Палладиум», которое прославило группу на всю страну. Спустя год это выступление было показано американским телевидением. Ливерпульская четверка стала всемирно известной.

В 1970 году вышел последний альбом квартета. После этого группа распалась.

А с 2001 года поклонники легендарного музыкального коллектива со всего мира 16 января отмечают день The Beatles.

В Персидский залив было вылито 816 тысяч тонн нефти

Ровно 30 лет назад, 19 января 1991 года, президент Ирака Саддам Хусейн отдал приказ откачать сырую нефть из терминала «Си-Айленд» в Кувейте и семи крупных нефтяных танкеров и сбросить ее в море. По предварительным оценкам, в море было вылито 816 тысяч тонн нефти. Также в Кувейте было подожжено 732 нефтяных скважины. На их тушение ушел почти год, общие затраты составили около 2 миллиардов долларов. С огнем боролись специалисты из 16 стран.

Это событие стало одной из крупнейших экологических катастроф прошлого века.

Образована Ульяновская область

19 января 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Ульяновская область — субъект Российской Федерации, входящий в состав Приволжского федерального округа. Административный центр — город Ульяновск.

Ульяновская область на востоке граничит с Самарской областью, на юге — с Саратовской областью, на западе — с Пензенской областью и Республикой Мордовия, на севере — с Чувашской Республикой и Республикой Татарстан. С севера на юг область протянулась на 250 км, с запада на восток — на 290 км.

По территории области протекает 2030 рек, речек и ручьев общей протяженностью 10294 км. Основная река — Волга. Крупными реками являются: Сура, ее протяженность 841 км, Свияга — 375 км, Большой Черемшан — 336 км, Терешка — 273 км, Барыш — 247 км.

Источник: AP 2020

Ирина Слуцкая впервые в истории стала 7-кратной чемпионкой Европы в женском одиночном фигурном катании

19 января 2006 года российская фигуристка Ирина Слуцкая в седьмой раз выиграла чемпионат Европы и стала рекордсменкой по количеству медалей высшей пробы. В ноябре 2006 года Слуцкая объявила о завершении своей спортивной карьеры.

В настоящий момент она депутат Московской областной думы от партии «Единая Россия», Член Совета при Председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества, Председатель президиума Добровольного физкультурного союза, телеведущая.

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