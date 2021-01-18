18:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Супруги из Канады решили на год отказаться от магазинной еды
Они питаются только тем, что сами выращивают и ловят.
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Крис Холл и Стефани Лоуи из Канады во время первой волны коронавируса весной 2020 года потеряли работу, а потому им пришлось значительно сократить свои расходы и стать более экономными. Тогда они оставили городскую жизнь и поселились в загородном доме на острове Пендер.
Когда с магазинных полок под влиянием паники начала пропадать еда, Крису и Стефани пришла в голову необычная идея — на год полностью отказаться от покупной еды и попытаться самостоятельно обеспечить себя всем необходимым. Они изучили множество информации о том, как выращивать овощи и фрукты, разводить курей и уток, а также секреты рыбалки и добычу соли из морских водорослей.
Свой челлендж супруги начали в августе 2020 года. Они тщательно документируют свой опыт и ведут два блога в социальных сетях — на Facebook и YouTube. Там они рассказывают о своей жизни и делятся полезными советами по садоводству и ведению домашнего хозяйства.
Сейчас Крис и Стефани питаются яйцами, мясом птицы, рыбой, морепродуктами, а также овощами и фруктами, которые они могут выращивать круглый год благодаря специально оборудованной теплице. Кроме того, сахар они заменили натуральной стевией, а соль и необходимый йод они получают, добавляя в еду морские водоросли.
Супруги признаются, что очень скучают по кофе и походам в рестораны, а потому, как только закончится их эксперимент, они обязательно порадуют себя этими вещами. Однако они отмечают, что уже втянулись в такой образ жизни, похудели и значительно улучшили свое здоровье.
А потому после завершения челленджа они планируют продолжать придерживаться такого же стиля жизни, пусть и с небольшими исключениями, пишет Metro.
Екатерина Гура