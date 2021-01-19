13:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Индийском океане нашли три новых вида хищников
Ученые называют открытие удивительным: оно показывает, сколько необычных, неизвестных науке существ может обитать в океанах.
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В Большом Австралийском заливе у южного побережья Австралии исследователи обнаружили 3 новых вида плотоядных морских губок.
Эту область Индийского океана изучают с помощью подводных роботов и других аппаратов на случай возможной добычи нефти. Австралийские исследователи обнаружили хищных губок на глубине от 163 до более 3000 метров. Новые виды, получившие названия Nullarbora heptaxia, Abyssocladia oxyasters и Lycopodina hystrix, описаны в журнале Zootaxa.
«Эти губки уникальны тем, что встречаются только в этом конкретном районе Большого Австралийского залива», — сказал один из исследователей, менеджер морской коллекции Квинслендского музея Меррик Экинс.
Обычные морские губки не имеют настоящих тканей и органов. Они питаются, пропуская через себя воду наподобие фильтров. В таком виде они существуют более 500 миллионов лет.
Но хищные губки научились ловить мелких ракообразных и другую добычу с помощью специальных отростков, напоминающих нити или крючки.
Ученые называют открытие удивительным: оно еще раз показывает, сколько необычных, неизвестных науке существ может обитать в океанах на большой глубине.
Анна Лысенко