Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С января расплатиться наличными станет сложнее Что ждет покупателей и бизнес
Фоторепортажи
11Сход лавины на Домбае
26Мутное время: как Америка пережила Трампа
14:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Среди оленей в США нашли двойню альбиносов

Необычная пара обитает в Западной Виргинии.

Жителю США по имени Картер Мессер посчастливилось увидеть двойню оленей, которые, к тому же, были альбиносами.

Мессер снял необычную пару на видео прямо из окна автомобиля, когда проезжал холмистую местность в округе Минго, штат Западная Виргиния.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ролике видно, как молодые альбиносы следуют за взрослым оленем обычной расцветки и скрываются среди деревьев.

По словам Мессера, живущего в Техасе, он и раньше видел оленей-альбиносов, но никогда не встречал и даже не слышал о двойне с такой мутацией.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
«Газпром» сообщил о возможной приостановке «Северного потока-2»
Умер бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев
Установлены личности убийц криминального авторитета Япончика
Эффективность вакцины от COVID «Эпиваккорона» составила 100%
Россиянам объяснили, зачем мошенники хотят узнать их СНИЛС
Россияне встретили Крещение традиционным купанием (фото, видео)
Более 60 жителей Японии погибли при уборке снега
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Солдат Азербайджана накрыл собой гранату, спасая взвод - видео
Авто
Как оформить ДТП с «помощником ОСАГО» Авто Mail.ru рассказывает, как работает мобильное приложение, которое должно упростить жизнь водителям, попавшим в аварию
Новости партнеров
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
Россиян возмутила новая мера, которая будет введена в 2021 году
Люди пустили бездомную кошку переночевать, а утром не поверили своим глазам
Дети
СМИ сообщили о сыне Началовой, родившемся после ее смерти Бойфренд покойной певицы якобы воспитывает ее сына
Новости партнеров
Что случилось с экипажем самолета, который исчез и приземлился через 37 лет
Назван возраст, когда за руль уже нельзя
Люди пустили бездомную кошку переночевать, а утром не поверили своим глазам
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь