14:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Среди оленей в США нашли двойню альбиносов
Необычная пара обитает в Западной Виргинии.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Жителю США по имени Картер Мессер посчастливилось увидеть двойню оленей, которые, к тому же, были альбиносами.
Мессер снял необычную пару на видео прямо из окна автомобиля, когда проезжал холмистую местность в округе Минго, штат Западная Виргиния.
В ролике видно, как молодые альбиносы следуют за взрослым оленем обычной расцветки и скрываются среди деревьев.
По словам Мессера, живущего в Техасе, он и раньше видел
Анна Лысенко