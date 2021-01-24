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00:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 24 января

Убийство Калигулы, Калифорнийская «золотая лихорадка», теракт в Домодедово и другие события, произошедшие в этот день.

Убийство Калигулы

24 января 41 года в результате заговора сенаторов и военачальников был убит римский император Калигула, прославившийся своей жестокостью и распущенностью. Его правление длилось неполных четыре года и запомнилось непомерными тратами государственной казны на масштабное строительство, развлечения и пиры. Калигула погиб в подземной галерее театра. Ему нанесли около тридцати ударов мечами. Вместе с ним убили его супругу Цезонию и единственную одиннадцатимесячную дочь Юлию Друзиллу.

Мадрид во второй раз стал столицей Испании

В этот день в 1606 году король Филипп III Благочестивый объявил о переносе столицы Испании из Вальядолида в Мадрид. Официальной версией переноса стала плохая погода и ухудшившееся самочувствие короля, хотя историки утверждают, что всему виной были дворцовые интриги. Первый раз Мадрид стал столицей государства в 1561 году (до этого власть находилась в Толедо). Кстати, в истории Испании столица переносилась из Мадрида еще один раз. В 1936 году главным городом страны была объявлена Валенсия, но спустя всего три года, в 1939 году, Мадрид снова восстановил свой официальный статус.

Началась Калифорнийская «золотая лихорадка»

24 января 1848 года недалеко от лесопилки Саттера близ городка Колома в Калифорнии работник Джеймс В. Маршалл обнаружил кусочки золота в водяном колесе на реке Американ-Ривер. Скрыть новость от окружающих у него не получилось, а потому в регион из других штатов США и из-за рубежа хлынули потоки золотоискателей, что положило начало так называемой Калифорнийской «золотой лихорадке». Всего за несколько лет население Калифорнии выросло в разы, были построены дороги, школы и церкви, создана система законов, а в 1850 году Калифорния официально стала штатом США.

В продаже появилось первое баночное пиво

До 1935 года в США уже существовала технология консервирования пива, но она была в экспериментальной стадии. Также все усложнялось сухим законом. Как только запрет на изготовление и продажу алкоголя был снят, American Can Company предложила сотрудничество пивоварням. Первой откликнувшейся компанией была небольшая пивоваря Gottfried Kreuger Brewing Company из Нью-Джерси. Пробная партия баночного пива была выпущена в 1933 году и не предназначалась для продажи. А вот 24 января 1935 года компания вышла на рынок с двумя видами пива в банках — Krueger’s Finest Beer и Krueger’s Cream Ale. Баночное пиво быстро приобрело популярность и уже через полгода его продажи в пять с половиной раз превзошли обычные. Через год на новые технологии упаковки пива перешли еще 23 завода США.

Источник: AP 2020

Умер Уинстон Черчилль

24 января 1965 года в возрасте 90 лет умер выдающийся британский политический деятель, премьер-министр Великобритании и лауреат Нобелевской премии по литературе сэр Уинстон Черчилль. По данным опроса BBC, проведенного в 2002 году, Черчилль назван величайшим британцем в истории.

Источник: РИА "Новости"

Теракт в Домодедово

Этот день в истории запомнился и трагическими событиями в России. 24 января 2011 года в зале прилета московского аэропорта Домодедово произошел взрыв, устроенный 20-летним террористом-смертником. В результате теракта погибли 37 человек, в том числе и иностранные граждане. Различные ранения получили более 100 человек.

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