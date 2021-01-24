00:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 24 января
Убийство Калигулы, Калифорнийская «золотая лихорадка», теракт в Домодедово и другие события, произошедшие в этот день.
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24 января 41 года в результате заговора сенаторов и военачальников был убит римский император Калигула, прославившийся своей жестокостью и распущенностью. Его правление длилось неполных четыре года и запомнилось непомерными тратами государственной казны на масштабное строительство, развлечения и пиры. Калигула погиб в подземной галерее театра. Ему нанесли около тридцати ударов мечами. Вместе с ним убили его супругу Цезонию и единственную одиннадцатимесячную дочь Юлию Друзиллу.
В этот день в 1606 году король Филипп III Благочестивый объявил о переносе столицы Испании из Вальядолида в Мадрид. Официальной версией переноса стала плохая погода и ухудшившееся самочувствие короля, хотя историки утверждают, что всему виной были дворцовые интриги. Первый раз Мадрид стал столицей государства в 1561 году (до этого власть находилась в Толедо). Кстати, в истории Испании столица переносилась из Мадрида еще один раз. В 1936 году главным городом страны была объявлена Валенсия, но спустя всего три года, в 1939 году, Мадрид снова восстановил свой официальный статус.
24 января 1848 года недалеко от лесопилки Саттера близ городка Колома в Калифорнии работник Джеймс В. Маршалл обнаружил кусочки золота в водяном колесе на реке
До 1935 года в США уже существовала технология консервирования пива, но она была в экспериментальной стадии. Также все усложнялось сухим законом. Как только запрет на изготовление и продажу алкоголя был снят, American Can Company предложила сотрудничество пивоварням. Первой откликнувшейся компанией была небольшая пивоваря Gottfried Kreuger Brewing Company из
24 января 1965 года в возрасте 90 лет умер выдающийся британский политический деятель,
Этот день в истории запомнился и трагическими событиями в России. 24 января 2011 года в зале прилета московского аэропорта Домодедово произошел взрыв, устроенный 20-летним