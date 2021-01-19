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16:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

После козла город в США избрал мэром собаку

Кавалер кинг-чарльз-спаниель собирает деньги на нужды города.

В американском городе Фэйр-Хейвен в штате Вермонт придумали должность почетного мэра города, и уже во второй раз она достается животному.

В 2019 году почетным мэром Фэйр-Хейвена стал козел по кличке Линкольн, а сейчас эту обязанность выполняет кавалер кинг-чарльз-спаниель Мерфи. Животное, как и положено, принесло присягу и регулярно появляется на публике, сообщает Fox News.

Главная обязанность почетного мэра состоит в том, чтобы собирать деньги для городских нужд. Линкольну в свое время удалось привлечь 10 тысяч долларов, а его преемник собрал в два раза больше.

Эти средства планируют потратить для обновления игровой площадки в центре города. По иронии судьбы, сам почетный мэр на площадку не попадет, ведь там повесили табличку «Вход с собаками воспрещен».

Как говорят городские власти, животные помогают привлекать внимание семей с детьми к нуждам Фэйр-Хейвена.

Козел Линкольн в свой первый рабочий день

Анна Лысенко

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