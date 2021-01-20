14:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Италии проснулся вулкан Этна (видео)
В соцсетях появились завораживающие фото и видео.
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В середине января на итальянском острове Сицилия активизировался вулкан Этна. По сообщению Национального института геофизики и вулканологии в Катании, вулкан выбросил в воздух фонтан раскаленной лавы и огромный столб пепла высотой около 4 километров. Извержение также сопровождалось небольшими подземными толчками, которые продолжались около суток.
В связи с извержением Этны на Сицилии объявили предупреждение, однако об эвакуации людей речи не идет.
Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео проснувшегося вулкана. Отметим, что предыдущий раз Эта проявляла активность в конце декабря 2020 года.
Екатерина Гура