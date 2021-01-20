Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 января оплачивать работу будут по-новому Что ждет сотрудников
Фоторепортажи
12Скончался модельер Пьер Карден
12Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса
16:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

В короне Солнца обнаружили «перья»

Заметить их можно благодаря новым технологиям обработки снимков.

Источник: NASA/SDO/Uritsky, et al

Долгое время считалось, что солнечные корональные выбросы имеют простую геометрию, но недавние наблюдения за Солнцем с высоким разрешением поставили эту картину под сомнение.

Как оказалось, в короне Солнца можно наблюдать похожие на перья нитевидные структуры, говорится в исследовании американских и британских ученых, опубликованном в The Astrophysical Journal.

Читайте также
Россиян ждет кольцеобразное затмение Солнца

2−3 июля 2016 года исследователи наблюдали за корональной дырой на Солнце — темным пятном с относительно низкой плотностью. Дыра несколько дней испускала потоки солнечного материала, которые называют шлейфами.

Астрофизики обработали полученные космической Обсерваторией солнечной динамики изображения с помощью специально разработанных инструментов и заметили ранее не известные структуры, которые назвали «перьями».

Четко зафиксировать внутреннюю структуру солнечных шлейфов ученым удалось впервые. Они полагают, что «перья» выполняют роль своеобразных строительных блоков для шлейфов. Яркость шлейфа полностью зависит от количества перьев.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Трамп отказался помиловать самого себя
Матвиенко заявила, что в России не будет «ковидных» паспортов
«Справедливая Россия» объединится с двумя другими партиями
Вакцинированным от COVID могут позволить выезжать за рубеж
«Он исполняет танец цыпленка»: Вспоминаем треш-ток Макгрегора
Мутное время: как Америка пережила Трампа (фото)
В Италии проснулся вулкан Этна (видео)
Горячие темы на Авто
Ну-ка, ну-ка все проснулись, дружно солнцу улыбнулись! 369
Почему некоторые мужчины тупо обесценивают женские достижения? 275
Очень нужная тема! 242
Математика в мироустройстве. 235
Новости партнеров
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Назван возраст, когда за руль уже нельзя
Меркель рассказала о своей самой большой мечте. Она связана с Россией
Gnezdo.ru
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
5 примет, что у вас в роду были дворяне
Жена Панфилова покорила своей красотой: фото
Редкой красоты ребёнок. Не зря столько скрывала
Леди
Камала Харрис затмила жену Байдена на мероприятии в Вашингтоне Избранный вице-премьер США почтила память погибших в пандемию.
Новости партнеров
Сразу за 6 месяцев. Пенсионеры получат выплату в 68 400 рублей
Назван возраст, когда за руль уже нельзя
Люди пустили бездомную кошку переночевать, а утром не поверили своим глазам
Неожиданное заявление Меркель об аресте Навального
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь