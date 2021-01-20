16:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
В короне Солнца обнаружили «перья»
Заметить их можно благодаря новым технологиям обработки снимков.
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Долгое время считалось, что солнечные корональные выбросы имеют простую геометрию, но недавние наблюдения за Солнцем с высоким разрешением поставили эту картину под сомнение.
Как оказалось, в короне Солнца можно наблюдать похожие на перья нитевидные структуры, говорится в исследовании американских и британских ученых, опубликованном в The Astrophysical Journal.
2−3 июля 2016 года исследователи наблюдали за корональной дырой на Солнце — темным пятном с относительно низкой плотностью. Дыра несколько дней испускала потоки солнечного материала, которые называют шлейфами.
Астрофизики обработали полученные космической Обсерваторией солнечной динамики изображения с помощью специально разработанных инструментов и заметили ранее не известные структуры, которые назвали «перьями».
Четко зафиксировать внутреннюю структуру солнечных шлейфов ученым удалось впервые. Они полагают, что «перья» выполняют роль своеобразных строительных блоков для шлейфов. Яркость шлейфа полностью зависит от количества перьев.
Анна Лысенко