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16:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Канаде слепили снеговика высотой с двухэтажный дом

Местное развлечение.

Жители Оттавы в Канаде заметили во дворе одного из частных домов гигантского снеговика, достигающего макушкой высоты второго этажа.

«Не отставать от соседей стало труднее», — пошутила пользовательница соцсетей под ником @TweetdleDum, которая поделилась снимками находки.

Лепить забавных снеговиков — одно из любимых развлечений жителей города. В Оттаве состязаются не только в их размерах, но и формах, регулярно хвастаясь результатами в соцсетях.

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Анна Лысенко

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