Keeping up with the neighbours just got harder in #MyOttawa! pic.twitter.com/AIVoImF2OD— dee jamieson (@TweetdleDum) January 18, 2021
16:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Канаде слепили снеговика высотой с двухэтажный дом
Местное развлечение.
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Жители Оттавы в Канаде заметили во дворе одного из частных домов гигантского снеговика, достигающего макушкой высоты второго этажа.
«Не отставать от соседей стало труднее», — пошутила пользовательница соцсетей под ником @TweetdleDum, которая поделилась снимками находки.
Лепить забавных снеговиков — одно из любимых развлечений жителей города. В Оттаве состязаются не только в их размерах, но и формах, регулярно хвастаясь результатами в соцсетях.
Анна Лысенко