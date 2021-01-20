Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 20 январяДжимми Картер объявил о бойкоте Олимпийских игр в Москве, собрание первого парламента в Англии и другие события, которыми запомнился этот день в истории
Фоторепортажи
26Мутное время: как Америка пережила Трампа
12Последствия снегопада в Москве
17:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Журналист из Белгорода спас собаку, провалившуюся под лед

На озере они с коллегой снимали репортаж.

Журналист белгородского местного телеканала Александр Сашнев вместе с коллегой Сергеем Олихвером в середине января на одном из старооскольских водоемов снимали сюжет про подсчет зимующих уток.

В конце съемки к ним подошли местные дети, которые сообщили о тонущей собаке. Александр отправился на место происшествия и несмотря на двадцатиградусный мороз прыгнул в ледяную воду, чтобы спасти животное.

Он достал перепуганную собаку из воды и завернул ее в свою куртку, после чего оставил животное отогреваться в теплой машине, пишут Белновости.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Дональд Трамп покинул Белый дом
Мощный взрыв произошел в Мадриде
Аниме «Тетрадь смерти» запретили к показу в России
Матвиенко заявила, что в России не будет «ковидных» паспортов
«Он исполняет танец цыпленка»: Вспоминаем треш-ток Макгрегора
Мутное время: как Америка пережила Трампа (фото)
Gnezdo.ru
Какая красивая пара, а глянь на дочек (фото)
Внук советского Ихтиандра вырос красавцем: фото
6 фраз, которые выдают явно глупую женщину
Самые красивые женщины по версии мужчин
Hi-Tech
На что способен «умный» туалет от Xiaomi за 110 000 рублей Много дополнительных опций
Кино
Названы актрисы с идеальными лицами Косметолог соотнес лица знаменитостей с правилом золотого сечения
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Салон красоты дома: 17 недорогих товаров, которые можно купить самому
Как облагородить кухню, если нет денег
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Популярные темы на «Детях»
Наезд на ребенка на пешеходном переходе. 295
Sos. Собаку отравили. 164
Математика 156
Что на ужин? 126
Дом
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
7 полезных и удобных идей для оформления маленькой гостиной
Как выглядит черно-белый интерьер в типовой столичной трешке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь