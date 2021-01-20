17:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Журналист из Белгорода спас собаку, провалившуюся под лед
На озере они с коллегой снимали репортаж.
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Журналист белгородского местного телеканала Александр Сашнев вместе с коллегой Сергеем Олихвером в середине января на одном из старооскольских водоемов снимали сюжет про подсчет зимующих уток.
В конце съемки к ним подошли местные дети, которые сообщили о тонущей собаке. Александр отправился на место происшествия и несмотря на двадцатиградусный мороз прыгнул в ледяную воду, чтобы спасти животное.
Он достал перепуганную собаку из воды и завернул ее в свою куртку, после чего оставил животное отогреваться в теплой машине, пишут Белновости.
Екатерина Гура