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18:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Утка-«серфингистка» стала знаменитостью в Австралии (видео)

Она лихо ловит волну.

Посетители залива Рейнбоу в австралийском городе Голд-Кост периодически становятся свидетелями того, как обычная домашняя утка лихо катается на волнах в океане.

Один раз утку, которую так и зовут — Утка, заметили рядом даже с чемпионкой мира по серфингу Стефани Гилмор.

«Моя Утка — как рыба в воде», — пошутил ее хозяин Том Томсон в комментарии ABC.

16-летний Том и его мать взяли утку в качестве домашнего питомца в марте прошлого года. Они занимались с ней по нескольку часов каждый день, приучая к дому, туалету, совместным прогулкам и купанию на пляже. Теперь выходки пернатой «серфингистки» регулярно веселят местных жителей.

Анна Лысенко

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