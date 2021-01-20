18:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Утка-«серфингистка» стала знаменитостью в Австралии (видео)
Она лихо ловит волну.
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Посетители залива Рейнбоу в австралийском городе
Один раз утку, которую так и зовут — Утка, заметили рядом даже с чемпионкой мира по серфингу Стефани Гилмор.
«Моя Утка — как рыба в воде», — пошутил ее хозяин Том Томсон в комментарии ABC.
16-летний Том и его мать взяли утку в качестве домашнего питомца в марте прошлого года. Они занимались с ней по нескольку часов каждый день, приучая к дому, туалету, совместным прогулкам и купанию на пляже. Теперь выходки пернатой «серфингистки» регулярно веселят местных жителей.
Анна Лысенко