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18:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Родившегося в Испании детеныша зебры назвали в честь шторма

Малышка появилась на свет в самый разгар природной стихии.

В середине января в биопарке испанского города Валенсия родился первый детеныш в новом году. Им стала маленькая зебра, которая появилась на свет в самый разгар зимнего шторма «Филомена», принесшего в Испанию рекордно низкие температуры, дожди и метели.

Из-за холодов маму и новорожденного детеныша смотрители оставили в отапливаемом закрытом вольере на несколько дней и выпустили на первую прогулку, лишь когда шторм утих и в Валенсии снова засветило солнце.

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С выбором имени для маленькой зебры проблем не возникло, смотрители биопарка единогласно решили назвать ее Филоменой, в честь того самого зимнего шторма во время которого она и появилась на свет.

Сообщается, что сейчас маленькая Филомена обитает в общем вольере с родителями и остальными членами стада зебр Гранта, а также носорогами, страусами и африканскими марабу, говорится на сайте биопарка.

Отмечается, что появление на свет детеныша зебры является не только радостным, но и очень важным событием для зоопарка. В дикой природе зебры Гранта находятся под угрозой исчезновения и включены в красный список Международного союза охраны природы.

Екатерина Гура

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