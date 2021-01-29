00:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 29 января
Открытие мыса Горн, создание в России городской почты, появление первого в мире автомобиля и другие памятные события этого дня в истории.
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Сегодня во всем мире отмечается День мобилизации против угрозы ядерной войны. Основной целью учреждения этой памятной даты стал призыв к прекращению гонки ядерных вооружений, сокращению и последующей постепенной ликвидации ядерных арсеналов стран мира и устранению самой угрозы ядерной войны.
Событие приурочено к годовщине принятия 29 января 1985 года Делийской декларации. Ее подписали правительства Мексики, Индии, Аргентины, Греции, Танзании, Швеции. Документ призывает к остановке гонки ядерных вооружений. Для этого выдвигается ряд мер: контроль, снижение запасов, полная ликвидация разрушительного оружия. Идея получила широкое распространение и поддержку по всему миру.
29 января 1616 года был открыт мыс Горн. В 1615 году группа купцов из голландского города Хорн организовала экспедицию для поиска нового пути в
В 1883 в этот день в России появилась первая городская почта. Местом, в котором была открыта эта почтовая сеть, стал
29 января 1886 года считается днем рождения автомобиля. Именно в этот день был запатентован первый в мире автомобиль, созданный Карлом Бенцем. Транспортное средство было мало похоже на современный автомобиль, однако именно с него все и началось. Свое изобретение Бенц назвал Motorwagen.
Транспортное средство представляло собой трехколесный автомобиль, который был оснащен четырехтактным бензиновым двигателем. Его расположение было в задней части и он приводил в движение задние колеса. Первый в мире автомобиль мог разогнаться до 16 км/ч.
Ровно 113 лет назад в
Год спустя летной организации стал покровительствовать Николай II, после чего к названию аэроклуба было присоединено слово «Императорский». В этом же 1909 году «Императорский всероссийский аэроклуб» вступил в Международную авиационную федерацию.