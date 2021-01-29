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День в истории: 29 январяОткрытие мыса Горн, создание в России городской почты, появление первого в мире автомобиля и другие памятные события этого дня в истории
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00:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 29 января

Открытие мыса Горн, создание в России городской почты, появление первого в мире автомобиля и другие памятные события этого дня в истории.

Источник: CTBTO

День мобилизации против угрозы ядерной войны

Сегодня во всем мире отмечается День мобилизации против угрозы ядерной войны. Основной целью учреждения этой памятной даты стал призыв к прекращению гонки ядерных вооружений, сокращению и последующей постепенной ликвидации ядерных арсеналов стран мира и устранению самой угрозы ядерной войны.

Событие приурочено к годовщине принятия 29 января 1985 года Делийской декларации. Ее подписали правительства Мексики, Индии, Аргентины, Греции, Танзании, Швеции. Документ призывает к остановке гонки ядерных вооружений. Для этого выдвигается ряд мер: контроль, снижение запасов, полная ликвидация разрушительного оружия. Идея получила широкое распространение и поддержку по всему миру.

Открытие мыса Горн

29 января 1616 года был открыт мыс Горн. В 1615 году группа купцов из голландского города Хорн организовала экспедицию для поиска нового пути в Ост-Индию. 25 мая из гавани Хорна вышли два судна: «Эндрахт» («Согласие») и «Хорн». 7 декабря один из кораблей, «Хорн», во время очистки воспламенился и сгорел почти дотла. Плавание продолжилось на одном судне. 24 января 1616 года корабль миновал Магелланов пролив, а вечером 29 января достигла участка суши, который был назван мысом Горн (Хорн) в честь родного города мореплавателей и погибшего корабля.

Первая почтовая сеть в России

В 1883 в этот день в России появилась первая городская почта. Местом, в котором была открыта эта почтовая сеть, стал Санкт-Петербург. Город разделили на 17 почтовых округов, организовав в них 45 пунктов, в которых принимали почту. Обычные лавки, работая до позднего вечера, отлично подходили для сбора корреспонденции, которую по два почтальона на каждый округ три раза в день относили на почтамт. От услуг лавочников отказались в 1848 году, когда по городу развесили специальные почтовые ящики.

День рождения автомобиля

29 января 1886 года считается днем рождения автомобиля. Именно в этот день был запатентован первый в мире автомобиль, созданный Карлом Бенцем. Транспортное средство было мало похоже на современный автомобиль, однако именно с него все и началось. Свое изобретение Бенц назвал Motorwagen.

Транспортное средство представляло собой трехколесный автомобиль, который был оснащен четырехтактным бензиновым двигателем. Его расположение было в задней части и он приводил в движение задние колеса. Первый в мире автомобиль мог разогнаться до 16 км/ч.

Учреждение первого российского аэроклуба

Ровно 113 лет назад в Санкт-Петербурге собрались на свое первое собрание учредители российского аэроклуба. Тогда же была создана комиссия, которой поручили разработать Устав будущего клуба. Документ определил главную миссию созданного предприятия: развивать в России идеи применения воздухоплавания в научно-технических, военных и спортивных целях; организовать совместную деятельность ученых и любителей воздухоплавания.

Год спустя летной организации стал покровительствовать Николай II, после чего к названию аэроклуба было присоединено слово «Императорский». В этом же 1909 году «Императорский всероссийский аэроклуб» вступил в Международную авиационную федерацию.

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