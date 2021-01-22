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15:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка потратила на лечение домашней курицы $10 тысяч

Для женщины эта птица является полноправным членом семьи

Селета Нотнагель из американского города Веллингтон залезла в крупные долги, чтобы вылечить свою любимую домашнюю курицу Блю.

Как рассказала американка журналистам, еще в марте она заметила, что обычно активная и ласковая птица вдруг стала вялой и начала задыхаться. Обследование у ветеринара принесло печальные известия. Сначала врачи подумали, что у курицы рак, но сделав дополнительные анализы, они выяснили, что виной всему врожденный порок сердца.

Врачи объяснили Селете, что ее питомицу может спасти только операция, но проблема была в том, что до этого их делали только людям и собакам, а вот оперировать куриц с сердечной недостаточностью специалистам еще не приходилось.
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Но женщина решила рискнуть, ведь, по ее словам, Блю для нее не просто птица, а полноправный и любимый член семьи. В итоге ветеринарный кардиолог провел получасовую операцию, которая прошла успешно. Уже через 12 часов Блю ходила, ела и вела себя, как и раньше. Сама операция стоила Селете около четырех тысяч долларов, а всего на врачей, анализы и обследования у нее ушло почти 10 тысяч долларов.

Но Нотнагель ни о чем не жалеет и говорит, что и во второй раз она поступила бы так же. Она рассказала, что купила Блю два года назад за 12 долларов. С тех пор курица живет у нее в доме, спит рядом с ней на прикроватной тумбочке, любит лакомиться сыром, клубникой и печеньем и проводить время, сидя на коленях у своей «мамы». По словам Селеты, курица даже научилась «мурлыкать» от удовольствия, когда она ее гладит.

Американка добавляет, что многие ее родственники и знакомые считают ее сумасшедшей из-за того, что она потратила на обычную курицу такие огромные деньги и залезла в долги. Но женщина отвечает, что все это стереотипы, ведь если бы на месте курицы была бы собака, то такое решение никто бы не осуждал, пишет People.

Екатерина Гура

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