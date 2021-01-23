13:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Моторная лодка «сбежала» от хозяина в Австралии (видео)
И стала плавать по кругу.
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Туристы на австралийском острове Роттнест в 18 км от континентального побережья Западной Австралии заметили у берега «сумасшедшую» моторную лодку.
Лодка качалась на волнах возле пляжа в окружении других лодок и катеров, пока ее хозяин был занят своими делами на суше. Внезапно мотор лодки вышел из строя и заставил ее кружиться на одном месте.
«Это было так, словно лодкой управлял призрак», — прокомментировала инцидент дочь хозяина лодки, которая успела записать видео.
Как хозяевам удалось остановить «бунтарку», австралийские СМИ не сообщают.
Анна Лысенко