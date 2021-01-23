Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Банки ограничат снятие наличных К чему готовиться клиентам
Фоторепортажи
28Инаугурации прошлого
10Крещенские купания
13:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Моторная лодка «сбежала» от хозяина в Австралии (видео)

И стала плавать по кругу.

Туристы на австралийском острове Роттнест в 18 км от континентального побережья Западной Австралии заметили у берега «сумасшедшую» моторную лодку.

Лодка качалась на волнах возле пляжа в окружении других лодок и катеров, пока ее хозяин был занят своими делами на суше. Внезапно мотор лодки вышел из строя и заставил ее кружиться на одном месте.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это было так, словно лодкой управлял призрак», — прокомментировала инцидент дочь хозяина лодки, которая успела записать видео.

Как хозяевам удалось остановить «бунтарку», австралийские СМИ не сообщают.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
В России за сутки выявили 20 921 новый случай коронавируса
На свадьбе в Новой Москве застрелили жениха и его брата
Новый глава партии Меркель высказался о санкциях против России
Умер бывший главком ВМФ России Феликс Громов
В Индии установили рекорд по вакцинации от коронавируса
Раскрыта стоимость чемпионского пояса UFC
Кратер в виде счастливого лица на Марсе увеличился
Здоровье
Витамин D: как восполнить дефицит 11 советов на все времена года.
Горячие темы на Авто
нафига быть такой правильной? 464
Доколе???? 372
Зачем было воду мутить? 261
Спрошу -- 257
Кино
56-летний Александр Гордон госпитализирован с COVID-19 Ведущий сдал положительный тест на коронавирус
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Салон красоты дома: 17 недорогих товаров, которые можно купить самому
Как облагородить кухню, если нет денег
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Gnezdo.ru
Собчак не прошла мимо: высказалась о Навальном
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Жена Панфилова покорила своей красотой: фото
Редкой красоты ребёнок. Не зря столько скрывала
Новости партнеров
Гарантия антител: сколько будет работать вакцина от Covid-19
Избежать осложнений: врач – о прививках для групп риска
Назван возраст, когда за руль уже нельзя
Сотни тысяч новоселов: зачем нужна льготная ипотека
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь