15:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Великобритании мощным взрывом снесли огромную трубу
В стране прощаются с теплоэлектростанциями.
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Пользователи соцсетей делятся видео сноса огромной дымовой трубы на территории бывшей теплоэлектростанции Rugeley на реке Трент в Стаффордшире.
Труба высотой 183 метра возвышалась рядом с градирнями с 1964 года. Она рухнула в результате контролируемого взрыва всего за 4 секунды.
За сносом, по данным Daily Mail, наблюдали до сотни человек, хотя полиция ранее советовала местным жителям избегать поездок в этот район
Планируется, что на месте старой ТЭС, закрытой в 2016 году, построят новый район с домами, школами и офисами.
Анна Лысенко