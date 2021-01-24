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15:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Великобритании мощным взрывом снесли огромную трубу

В стране прощаются с теплоэлектростанциями.

Пользователи соцсетей делятся видео сноса огромной дымовой трубы на территории бывшей теплоэлектростанции Rugeley на реке Трент в Стаффордшире.

Труба высотой 183 метра возвышалась рядом с градирнями с 1964 года. Она рухнула в результате контролируемого взрыва всего за 4 секунды.

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За сносом, по данным Daily Mail, наблюдали до сотни человек, хотя полиция ранее советовала местным жителям избегать поездок в этот район из-за локдауна.

Планируется, что на месте старой ТЭС, закрытой в 2016 году, построят новый район с домами, школами и офисами.

Анна Лысенко

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