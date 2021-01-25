14:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кондитерская компания в Канаде предлагает работу мечты для сладкоежек
Нужно есть конфеты за деньги
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Канадская кондитерская компания Candy Fun House открыла вакансию тестировщика сладостей. За оплату 30 долларов в час работникам нужно будет пробовать сладости и участвовать в составлении новой «коллекции вкусов».
Требования к кандидатам самые простые: нужно проживать в Канаде или США, быть старше 18 лет, иметь диплом о среднем образовании, не иметь аллергии и быть готовым пробовать новые и необычные сладости, пишет Unilad.
Подать заявку на участие все желающие могут до 15 февраля.
Екатерина Гура