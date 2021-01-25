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14:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кондитерская компания в Канаде предлагает работу мечты для сладкоежек

Нужно есть конфеты за деньги

Источник: СС0/Hans

Канадская кондитерская компания Candy Fun House открыла вакансию тестировщика сладостей. За оплату 30 долларов в час работникам нужно будет пробовать сладости и участвовать в составлении новой «коллекции вкусов».

Требования к кандидатам самые простые: нужно проживать в Канаде или США, быть старше 18 лет, иметь диплом о среднем образовании, не иметь аллергии и быть готовым пробовать новые и необычные сладости, пишет Unilad.

Сообщается, что дегустаторам предстоит попробовать почти три тысячи разных конфет и выбрать из них лишь 100 самых вкусных. А затем, на финальном этапе, отобрать из этих 100 только 10, которые и войдут в новую кондитерскую линейку.

Подать заявку на участие все желающие могут до 15 февраля.

Екатерина Гура

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