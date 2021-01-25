14:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Медведь погнался за лыжником на горнолыжном курорте в Румынии (видео)
Чтобы отвлечь косолапого, мужчине пришлось бросить ему свой рюкзак
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Неожиданный гость появился на горнолыжном курорте «Предял» в Румынии. Очевидцы на подъемнике могли наблюдать, как с горы вслед за спускающимся лыжником резво бежит бурый медведь.
Погоня продолжалась несколько минут. В итоге лыжнику пришлось сбросить рюкзак, чтобы отвлечь хищника. Пока медведь изучал содержимое рюкзака, мужчина успел уехать. Кроме того, другие туристы пытались напугать косолапого громкими криками и свистом.
Как сообщают местные СМИ, медведь решил не продолжать погоню и ушел в лес. К счастью, никто в этой истории не пострадал.
Екатерина Гура