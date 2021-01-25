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14:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Медведь погнался за лыжником на горнолыжном курорте в Румынии (видео)

Чтобы отвлечь косолапого, мужчине пришлось бросить ему свой рюкзак

Неожиданный гость появился на горнолыжном курорте «Предял» в Румынии. Очевидцы на подъемнике могли наблюдать, как с горы вслед за спускающимся лыжником резво бежит бурый медведь.

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Погоня продолжалась несколько минут. В итоге лыжнику пришлось сбросить рюкзак, чтобы отвлечь хищника. Пока медведь изучал содержимое рюкзака, мужчина успел уехать. Кроме того, другие туристы пытались напугать косолапого громкими криками и свистом.

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Как сообщают местные СМИ, медведь решил не продолжать погоню и ушел в лес. К счастью, никто в этой истории не пострадал.

Екатерина Гура

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