15:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США можно будет поохотиться на снежного человека
Соответствующий законопроект рассматривается властями штата Оклахома.
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Снежный человек или йети является одним из символов американского штата Оклахома. Дело в том, что именно здесь было зафиксировано множество свидетельств его существования, а на его поиски регулярно отправляются не только туристы, но и ученые.
И в январе 2021 году чиновники штата решили эти поиски сделать официальными.
Представитель партии республиканцев Джастин Хамфри внес на рассмотрение специальной комиссии законопроект, который регулирует «правила охоты на йети». В документе прописаны правила выдачи лицензий, сроки охотничьего сезона и разрешенные для «охоты» территории, а именно — леса в горах Уашито на
При этом уточняется, что йети нужно брать только живьем. Тому, кто сможет поймать таинственное существо, положена награда в 25 тысяч долларов.
Чиновники отмечают, что целью данного законопроекта является привлечение в штат туристов, их отдых и развлечение. Если законопроект будет принят законодательным собранием и подписан губернатором, то он вступит в силу 1 ноября 2021 года, пишет UPI.
Екатерина Гура