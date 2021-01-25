18:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Двойные маски для лица стали новым трендом (фото)
Политики, знаменитости и обычные люди выбирают двойную защиту.
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Еще во время первой волны пандемии коронавируса, весной прошлого года, СМИ и социальные сети облетели фото врачей и медицинских работников, которые для дополнительной защиты в медучреждениях закрывали лицо двумя масками.
Однако лишь осенью двойные маски стали привлекать внимание общественности. Сначала в них на публике появился тогда еще кандидат в президенты США Джо Байден.
Позже в таком же облачении папарацци сфотографировали актера Тома Круза, а миллиардер и владелец футбольного клуба Dallas Cowboys Джерри Джонс носил две маски во время игры своей команды.
В конце 2020-го двойные маски начали массово надевать зарубежные политики и модные блогеры, а в январе 2021-го это превратилось в настоящий модный тренд.
Популярность двух масок на лице стремительно растет (впрочем, как и количество новых случаев заражения COVID-19 по всему миру), но специалисты не спешат с выводами. Ученые подтверждают, что двойная маска, конечно же, защищает от вирусов более эффективно, но никаких серьезных исследований по этому поводу до сих пор не проводилось.
Специалист по инфекционным заболеваниям доктор Моника Ганди в интервью изданию Inside рассказала, что две маски (тканевая и хирургическая), надетые одна поверх другой, могут блокировать от 90 до 95% всех вирусных частиц. А вот Райна Макинтайр, эксперт по биобезопасности из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее, которая исследует эффективность масок, не столь оптимистична, и дает двойным маскам лишь около 70−80% эффективности.
Однако ученые предупреждают: если такая защита затрудняет нормальное дыхание, то эффекта от двух масок будет мало: при недостатке воздуха человек начнет их чаще сдвигать с носа и, в конечном счете, подвергнет себя риску заражения, пишет журнал Health.
Екатерина Гура