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18:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Двойные маски для лица стали новым трендом (фото)

Политики, знаменитости и обычные люди выбирают двойную защиту.

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Источник: AP 2020

Еще во время первой волны пандемии коронавируса, весной прошлого года, СМИ и социальные сети облетели фото врачей и медицинских работников, которые для дополнительной защиты в медучреждениях закрывали лицо двумя масками.

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Однако лишь осенью двойные маски стали привлекать внимание общественности. Сначала в них на публике появился тогда еще кандидат в президенты США Джо Байден.

Джо Байден, президент США

Позже в таком же облачении папарацци сфотографировали актера Тома Круза, а миллиардер и владелец футбольного клуба Dallas Cowboys Джерри Джонс носил две маски во время игры своей команды.

Джерри Джонс, миллиардер, владелец, президент и генеральный менеджер спортивной команды Dallas Cowboys

В конце 2020-го двойные маски начали массово надевать зарубежные политики и модные блогеры, а в январе 2021-го это превратилось в настоящий модный тренд.

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Американский политик Боб Фримен.

Популярность двух масок на лице стремительно растет (впрочем, как и количество новых случаев заражения COVID-19 по всему миру), но специалисты не спешат с выводами. Ученые подтверждают, что двойная маска, конечно же, защищает от вирусов более эффективно, но никаких серьезных исследований по этому поводу до сих пор не проводилось.

Иногда я ношу двойную маску, особенно если мне нужно быть в аэропорту / общественном месте / конференц-зале / общественном транспорте. Обычно я ношу трехслойную тканевую маску. И я могу дышать комфортно.
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Специалист по инфекционным заболеваниям доктор Моника Ганди в интервью изданию Inside рассказала, что две маски (тканевая и хирургическая), надетые одна поверх другой, могут блокировать от 90 до 95% всех вирусных частиц. А вот Райна Макинтайр, эксперт по биобезопасности из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее, которая исследует эффективность масок, не столь оптимистична, и дает двойным маскам лишь около 70−80% эффективности.

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Однако ученые предупреждают: если такая защита затрудняет нормальное дыхание, то эффекта от двух масок будет мало: при недостатке воздуха человек начнет их чаще сдвигать с носа и, в конечном счете, подвергнет себя риску заражения, пишет журнал Health.

Екатерина Гура

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