11:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британка сбросила 50 кг после того, как ее приняли за беременную
Она отметила, что вопрос о «будущем ребенке» ей задавали регулярно
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42-летняя Ханна Стюарт из Бирмингема — медработник и
Коллеги и пациенты госпиталя часто задавали ей вопросы о «будущем ребенке», принимая лишние килограммы за беременность. По словам британки, обычно она отшучивалась, но каждый раз такие замечания ее сильно обижали.
Кроме того, Ханне стало сложно проводить время со своими активными дочерьми, и у нее начались проблемы со здоровьем. В итоге она решила изменить свою жизнь и записалась на специальные курсы для похудения. Уже в течение первого года она смогла избавиться от 25 килограммов, перешла на более здоровую диету из овощей, нежирного мяса, хлопьев и йогурта. Кроме того, она начала много ходить пешком и увлеклась пилатесом.
За три с половиной года Ханна похудела более чем на 50 килограммов и сейчас весит всего 82. Она не только стала худее, активнее и здоровее, но и заметно помолодела и сменила имидж.
Екатерина Гура