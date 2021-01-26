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11:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британка сбросила 50 кг после того, как ее приняли за беременную

Она отметила, что вопрос о «будущем ребенке» ей задавали регулярно

42-летняя Ханна Стюарт из Бирмингема — медработник и мать-одиночка, воспитывающая двух маленьких дочерей. Стресс на работе и дома привел к тому, что Ханна начала питаться полуфабрикатами, фастфудом и сладостями. К 2017 году она стала весить 133 килограмма, из-за чего попадала в неловкие ситуации.

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Коллеги и пациенты госпиталя часто задавали ей вопросы о «будущем ребенке», принимая лишние килограммы за беременность. По словам британки, обычно она отшучивалась, но каждый раз такие замечания ее сильно обижали.

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Кроме того, Ханне стало сложно проводить время со своими активными дочерьми, и у нее начались проблемы со здоровьем. В итоге она решила изменить свою жизнь и записалась на специальные курсы для похудения. Уже в течение первого года она смогла избавиться от 25 килограммов, перешла на более здоровую диету из овощей, нежирного мяса, хлопьев и йогурта. Кроме того, она начала много ходить пешком и увлеклась пилатесом.

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За три с половиной года Ханна похудела более чем на 50 килограммов и сейчас весит всего 82. Она не только стала худее, активнее и здоровее, но и заметно помолодела и сменила имидж.

Екатерина Гура

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