Поклонница The Beatles случайно сфотографировалась с Полом Маккартни

17-летняя фигуристка и блогер из США по имени Мэй Арчи поделилась с подписчиками в TikTok смешным коротким роликом. За пару секунд, сложно понять что там происходит, а потому Мэй решила все объяснить словами.
Девушка рассказала, что некоторое время назад она вместе с мамой ездила в Нью-Йорк. Именно фото с той поездки Мэй и решила недавно пересмотреть. На одном из снимков, где она позирует на пешеходном переходе, Мэй увидела знакомое лицо. Как оказалось, в ту самую секунду, когда девушка улыбалась для снимка, в метре от нее проходил знаменитый музыкант и бывший участник легендарной группы The Beatles — сэр Пол Маккартни.
Самое забавное в том, что и Мэй и ее мама являются большими поклонницами британской четверки и именно в тот момент, они шли с выставки Play it loud, посвященной The Beatles.
Блогер призналась, что во время съемки не узнала Маккартни, проходившего рядом. Она отметила, что встретилась с ним взглядом буквально на пару секунд, а он ей подмигнул и улыбнулся. И лишь спустя время, перебирая фото с поездки, Мэй поняла, как ей повезло.
За несколько дней пост американки собрал более 50 тысяч просмотров и стал вирусным, пишет The Sun.