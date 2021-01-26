18:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США обнаружили прекрасно сохранившийся череп паразавролофа
Ученые называют это большой удачей.
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В американском штате
Это травоядное доисторическое животное относят к утконосым динозаврам. Паразавролоф отличался изогнутой трубкой на голове, через которую вдыхал воздух. Ученые также предполагают, что она выполняла роль своеобразного резонатора для общения животных между собой. Найденный динозавр достигал 6,1 метра метра в длину и 2,3 метра в высоту, сообщает Daily Mail.
Паразавролофы жили в пышных субтропических поймах по соседству с другими утконосыми динозаврами без гребня, рогатыми динозаврами и ранними тираннозаврами наряду со многими только возникающими видами аллигаторов, черепах и растений.
«У меня отвисла челюсть, когда я впервые увидел окаменелость», — сказал профессор Терри Гейтс, палеонтолог из Университета штата Северная Каролина. «Я почти 20 лет ждал, чтобы увидеть такой хороший образец», — добавил он.
Анна Лысенко