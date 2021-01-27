18:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американка выиграла почти $200 тысяч благодаря своей бабушке
Женщина использовала «счастливые» числа, доставшиеся ей по наследству
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Мария Морено из американского города
Забирая свой чек, Морено рассказала чиновникам Образовательной лотереи Северной Каролины, что ее обогатили счастливые цифры покойной бабушки. По словам американки, с бабушкой они были очень близки, а потому старушка оставила ей «в наследство» свои секретные числа, с которыми она играла в лотерею всю свою жизнь. Правда, приносили ли эти цифры такие выигрыши раньше, Мария не уточнила.
Внезапному богатству женщина очень рада и планирует на полученные средства купить новый большой дом с отдельными спальнями для своих троих детей, пишет UPI.
Екатерина Гура