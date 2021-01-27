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18:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка выиграла почти $200 тысяч благодаря своей бабушке

Женщина использовала «счастливые» числа, доставшиеся ей по наследству

Источник: AP 2020

Мария Морено из американского города Ньютон-Гров, штат Северная Каролина, в конце января сорвала джекпот в местной лотерее Cash 5. Джекпот в размере 362 242 долларов (27,5 млн рублей) она разделила с еще одним участником, а потому ее выигрыш составил половину — 181 121 доллар (почти 14 млн рублей).

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Забирая свой чек, Морено рассказала чиновникам Образовательной лотереи Северной Каролины, что ее обогатили счастливые цифры покойной бабушки. По словам американки, с бабушкой они были очень близки, а потому старушка оставила ей «в наследство» свои секретные числа, с которыми она играла в лотерею всю свою жизнь. Правда, приносили ли эти цифры такие выигрыши раньше, Мария не уточнила.

Внезапному богатству женщина очень рада и планирует на полученные средства купить новый большой дом с отдельными спальнями для своих троих детей, пишет UPI.

Екатерина Гура

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