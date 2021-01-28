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28 января, источник: Новости Mail.ru

Василий Лановой

Василий Лановой умер на 88-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на вдову актера.

Источник: РИА "Новости"

В конце января состояние Василия Ланового резко ухудшилось, уровень кислорода в крови упал — его перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ. Народного артиста и его супругу Ирину Купченко госпитализировали с коронавирусом в начале этого года.

Василий Семенович Лановой — советский и российский актер театра и кино. Народный артист СССР, ведущий актер театра им. Е. Вахтангова.

Он родился в Москве 16 января 1934 года. Родители — Семен Петрович и Галина Ивановна — выходцы из Украины. Из родной деревни Стримба в Одесской области переехали в столицу в 1931 году.

Первую награду артисту принесла роль Валентина Листовского в спектакле «Аттестат зрелости» — он получил главную премию Всесоюзного конкурса самодеятельных театров. Это случилось в 1951 году, когда Лановому исполнилось 17 лет. А на первом курсе он получил предложение сняться уже в фильме «Аттестат зрелости». Картина вышла на экраны и получила восторженные рецензии критиков и успех у зрителей.

В 1957 году Василий Лановой окончил Щукинское училище. Актера сразу же приняли в труппу театра им. Е. Вахтангова. Зрители увидели Василия Семеновича в спектаклях «Принцесса Турандот», «Каменный гость», «Конармия», «Антоний и Клеопатра», «Мария Тюдор» и «Князь Андрей». Вскоре Лановой стал ведущим актером труппы.

Кинематографическая биография Василия Ланового продолжилась в 1954 году. Актер сыграл главного героя картины «Павел Корчагин». После выхода на экраны лента принесла создателям и актерам множество наград и успех у публики. Позже артист снялся в фильме «Алые паруса» и в эпизоде «Полосатого рейса», в картинах «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Анна и командор», «Петровка, 38» и многих других.

Наибольшую славу актеру принесла работа в картине «Офицеры». Журнал «Советский экран» провозгласил картину фильмом года, а Ланового — лучшим артистом 1971 года.

Василий Лановой - избранное
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В 1985 году вышла книга воспоминаний Василия Ланового под названием «Счастливые встречи». Позже появился труд — мемуары «Летят за днями дни…».

В 1995 году Ланового избрали председателем общественного фонда «Армия и культура». Под его руководством было проведено 800 благотворительных концертов. Некоторые из них — в горячих точках. Больше 10 лет Василий Семенович был руководителем Международного детского кинофестиваля «Артек».

А еще Василий Лановой — председатель попечительского совета акции «Бессмертный полк», которая проводится в День Победы. Уже несколько лет 9 Мая артист вместе с супругой несет портреты родителей, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Василий Лановой был трижды женат. Первой супругой стала сокурсница, актриса Татьяна Самойлова. Вместе молодые прожили 3 года.

Вторая жена Василия Семеновича — артистка Тамара Зяблова. Они поженились в 1961 году и прожили до 1971 года. Трагическую точку в этом браке поставила смерть супруги в автокатастрофе.

А с 1972 года и по нынешнее время супруга Василия Ланового — актриса Ирина Купченко. В этом браке родилось двое сыновей.

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