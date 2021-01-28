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18:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Супруги из США за 10 месяцев разгадали гигантский кроссворд на 28 тысяч слов

Это был шуточный подарок от сына

Пользователь Reddit из Канзаса опубликовал фотографию своих родителей, позирующих на фоне гигантского кроссворда на стене. Оказалось, что за этим фото стоит забавная история, которую в подробностях и изложил автор.

Он признался, что еще более 10 лет назад в шутку подарил родителям гигантский кроссворд размером 213 на 213 сантиметров, состоящий из 90 тысяч квадратов и 28 тысяч слов. В комплекте к нему также прилагалась 100-страничная книжечка с вопросами.

Years ago, i bought my parents the worlds largest crossword as a joke. To alleviate boredom while following lockdown procedures, they started working on it last April-ish. Today, they finished it. 7'x7', or 213cm x 213cm. 28,000 clues, over 90,000 squares. from r/nextfuckinglevel

Реддитор объяснил, что подарок все эти годы лежал без дела, но все «исправил» 2020 год и локдаун. Родители автора, скучая дома, вспомнили о подарке и занялись делом. В конце января 2021 года они прислали сыну полностью разгаданный кроссворд. Всего на это занятие у них ушло 10 месяцев.

В шутку родители сообщили сыну, что теперь ему предстоит проверить правильные ответы, а он в свою очередь начал подыскивать им огромных размеров судоку.

Екатерина Гура

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