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11:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Необычный «язык» моллюсков показали крупным планом

Он покрыт разноцветными чешуйками, напоминающими «ангельские» крылья.

Пользователь Сети под ником M31nebula из Японии увлеченно изучает моллюсков и делится фотографиями этих животных, сделанных с помощью макрообъектива или микроскопа.

Неожиданные снимки открывают целый мир, невидимый невооруженному глазу. На последних фотографиях M31nebula можно увидеть радулу улиток и рапанов. Это орган для соскребания и измельчения пищи у моллюсков, расположенный в ротовой полости на поверхности одонтофора — «языка» моллюсков.

В состав радулы входит хитиновая базальная пластинка и расположенные поперечными рядами хитиновые зубы. На снимках эти структуры напоминают разноцветные чешуйки или даже «ангельские» крылья.

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