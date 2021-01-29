Необычный «язык» моллюсков показали крупным планом

Пользователь Сети под ником M31nebula из Японии увлеченно изучает моллюсков и делится фотографиями этих животных, сделанных с помощью макрообъектива или микроскопа.
Неожиданные снимки открывают целый мир, невидимый невооруженному глазу. На последних фотографиях M31nebula можно увидеть радулу улиток и рапанов. Это орган для соскребания и измельчения пищи у моллюсков, расположенный в ротовой полости на поверхности одонтофора — «языка» моллюсков.
В состав радулы входит хитиновая базальная пластинка и расположенные поперечными рядами хитиновые зубы. На снимках эти структуры напоминают разноцветные чешуйки или даже «ангельские» крылья.